Servizio di consulenza psicologica dedicato ai minori a Montefano. Questa iniziativa del Comune, approvata in bilancio, è in particolar modo dedicata alla scuola secondaria di primo grado ed è stata progettata per offrire supporto psicologico agli studenti in fase di orientamento scolastico, in vista dell’iscrizione alla Scuola secondaria di secondo grado.

«L’obiettivo principale del servizio – si legge in una nota del Comune – è fornire un valido supporto agli studenti durante un momento cruciale della loro formazione, contribuendo così al processo decisionale riguardo al futuro percorso di studi. La consulenza psicologica sarà erogata all’interno degli istituti scolastici del territorio, facilitando l’accesso agli studenti e creando un ambiente familiare e accogliente. Inoltre, il Servizio di consulenza psicologica fungerà anche da Sportello di ascolto per i ragazzi, offrendo uno spazio dedicato alla condivisione e all’ascolto delle loro esperienze, preoccupazioni e domande. La dimensione dell’ascolto attivo si rivela fondamentale per promuovere il benessere emotivo e la consapevolezza delle risorse a disposizione degli studenti».

Francesca Meccarelli, consulente de Il Faro Coop. Sociale – ditta appaltatrice del servizio – ha inaugurato l’attività oggi alle 8 nella Scuola “Falcone e Borsellino”. La presenza della consulente ha rappresentato un momento significativo per gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di familiarizzare con il supporto psicologico disponibile.

La sindaca Angela Barbieri ha commentato l’importanza di questa iniziativa, affermando: «Siamo entusiasti di offrire ai nostri giovani cittadini un Servizio di consulenza psicologica direttamente all’interno delle scuole. Riteniamo che investire nel loro benessere emotivo, supportandoli nelle loro scelte di vita, contribuirà in modo significativo alla loro crescita personale e al successo del loro percorso formativo. Ringraziamo la dottoressa Francesca Meccarelli e Il Faro Cooperativa Sociale per la preziosa collaborazione».

L’attività proseguirà con un ulteriore incontro venerdì 26 gennaio: il calendario degli incontri successivi sarà predisposto ed aggiornato secondo le esigenze dell’Istituto, garantendo così un sostegno continuo agli studenti nel corso dell’anno scolastico.