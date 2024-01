Una stagione di prosa nel segno del sold out e della qualità quella in corso al teatro Velluti di Corridonia. Il prossimo appuntamento è in cartellone per sabato: la compagnia “Controcanto collettivo” presenta “Settanta volte sette”, una drammaturgia originale di Controcanto, ideazione e regia di Clara Sancricca, in scena Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero e Clara Sancricca.

Spettacolo vincitore del festival I Teatri del Sacro, “Settanta volte sette” racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano in una sera. Racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che sembra scorrere invano. Eppure, racconta anche la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune, che l’empatia non sia solo un’iperbole astratta e che l’essere umano, che conosce il contagio del riso e del pianto, dietro la colpa possa ancora riconoscere l’uomo. Con Settanta volte sette il Controcanto collettivo affronta il tema del perdono e della sua possibilità nelle relazioni umane.

«Come amministrazione comunale – dice l’assessore Massimo Cesca – siamo molto soddisfatti per l’andamento della stagione di prosa e constatiamo con grande soddisfazione che il teatro Velluti è tornato al centro della vita culturale e sociale della città e dei paesi limitrofi».

Info e biglietteria: Teatro Velluti (tel. 376/1636640), Comune di Corridonia Assessorato alla Cultura (tel.0733/439901) e AMAT (tel. 071/2072439 www.amatmarche.net).

As