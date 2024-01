Scontro tra tre auto poco prima dell’uscita di Corridonia, in superstrada: due donne portata in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi sulla corsia che va in direzione monti. Da ricostruire la dinamica che è al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Morrovalle e Corridonia, prima di giungere all’uscita che immette sullo svincolo a otto che conduce da un lato a Macerata e dall’altro a Corridonia. Tre le auto coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Le persone che erano a bordo delle vetture sono uscite da sole dagli abitacoli. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza della auto. Il 118 ha trasportato due donne all’ospedale di Macerata. Entrambe hanno riportato ferite lievi.

(redazione CM)