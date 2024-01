di Marco Pagliariccio

Acque increspate in maggioranza? Così sembra. E la buccia di banana rischia di essere la gestione dell’ippodromo Martini, un pallino che Forza Italia si è intestato sin dalla campagna elettorale. Più volte, nel corso dei mesi scorsi, i forzisti hanno cercato di spingere la giunta Giampaoli (della quale fanno parte) a un progetto di valorizzazione della struttura che cambi direzione rispetto all’attuale, ma il rinnovo della convenzione con il Comitato Corse ippiche fino al 203o, sottoscritto dalla giunta martedì, sembra andare in direzione opposta alle richieste del gruppo guidato da Andrea Manciola. Che non le manda certo a dire.

«La decisione presa martedì dall’amministrazione comunale riguardo la convenzione con il Comitato Corse per la gestione dell’ippodromo Martini rappresenta una direzione che noi di Forza Italia Corridonia non possiamo sostenere – scrive il partito in una nota – crediamo fermamente nel potenziale di un partenariato pubblico-privato, progetto alternativo a quello sottoscritto con il comitato, che avrebbe potuto non solo riqualificare il Martini, ma anche rilanciare l’economia locale, spronando il commercio e l’industria».

Proprio il Comitato Corse era finito nel mirino di Manciola la scorsa estate, al punto da definirne la gestione “anacronistica”, con l’auspicio che si potesse mettere in piedi «una struttura più attrattiva e aperta non solo all’ippica ma anche ad altri sport equestri», legando il Martini «alla cultura ippica, al sociale e ad eventi nazionali. Il Martini deve diventare un luogo diverso, un luogo teatrale, in grado di ospitare eventi, mostre, concerti, non solo un tempio dell’ippica ma un luogo unico dove sport, arte, cultura, costume e natura si fondano dando vita ad un connubio straordinario», diceva il coordinatore comunale forzista non più di cinque mesi fa. E non era stata un’uscita casuale: i rumors parlano da mesi di una cordata imprenditoriale interessata ad essere coinvolta in progetto pubblico-privato per il rilancio dell’ippodromo a tutto tondo, con investimenti sulla struttura e progettualità che guardino oltre lo stretto alveo dello sport. «Corridonia merita una visione lungimirante, che sappia cogliere le occasioni di crescita e sviluppo sostenibile – conclude invece la nota odierna – per questo, Forza Italia si impegna ad esplorare ogni alternativa possibile per promuovere un futuro all’altezza delle aspettative dei cittadini. Vogliamo un progetto che porti vero valore aggiunto alla nostra comunità, senza accontentarci di soluzioni che limitano il nostro domani».

Per ora, comunque, nessuna vera frattura nella compagine che guida la città (che però ha già perso per strada un consigliere comunale, Gioele Giaché): ma un altro nodo si inceppa sul pettine del sindaco Giampaoli.