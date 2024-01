Chiude dopo 20 anni a Porto Potenza l’autocarrozzeria Giuliano. Il titolare, Giuliano Fava è arrivato alla pensione e non trova apprendisti disposti ad imparare un mestiere. Era l’unica autocarrozzeria al porto: «un preoccupante segnale dell’impoverimento del tessuto economico» il commento dell’ex parlamentare Mario Morgoni. E’ il candidato sindaco a raccontare la storia di un’attività commerciale potentina che alla fine dell’anno ha cessato l’attività ventennale.

Fondata nel 2003 l’autocarrozzeria Giuliano era un riferimento per il territorio di Porto Potenza come racconta lo stesso Mario Morgoni: «Quella di Giuliano è la bella storia di una esperienza imprenditoriale che si è fortemente radicata nella nostra comunità grazie a una felice sintesi di disponibilità e spirito di servizio, competenza ed esperienza. Oltre a salutare la nascita e gli anniversari di nuove attività sarebbe bene anche rendere merito e rivolgere un grazie a chi per tanti anni, con grande dedizione, ha contribuito a tenere vivo un valore prezioso e sempre più raro: il senso di appartenenza ad comunità. Purtroppo la sua chiusura è un altro preoccupante segnale dell’ impoverimento del tessuto economico del nostro comune che ha visto perdere negli ultimi anni numeri non trascurabili di imprese artigiane e commerciali».

(l. b.)