Una nuova casa di riposo per anziani, che sia residenza, ma che offra anche la possibilità di un centro diurno, a sollievo delle famiglie del territorio. L’amministrazione comunale ha incontrato nelle scorse settimane i referenti del comitato “Casa di riposo per anziani”, promotore di una raccolta firme (oltre mille sino ad ora) per chiedere la realizzazione di una nuova struttura residenziale nella città di Potenza Picena.

Tra questi, insieme a un gruppo di imprenditori locali, anche Dino Pantanetti, padre del consigliere comunale di maggioranza, Simone Pantanetti. E proprio quest’ultimo spiega come «l’amministrazione comunale ha già da tempo avviato un percorso di approfondimento per la realizzazione di una nuova struttura che vada ad implementare il servizio attualmente offerto dalla casa di riposo. La raccolta firme è un ulteriore segnale concreto, che merita attenzione a cui vogliamo dare risposte».

«Siamo consapevoli del fatto che la nostra casa di riposo, dotata di soli 29 posti, non riesce a coprire le esigenze dell’intera comunità – spiega la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini – ci stiamo lavorando da tempo e, nelle scorse settimane, abbiamo voluto incontrare il comitato proprio per condividere idee e progetti. Apprendiamo poi con soddisfazione che anche le opposizioni politiche plaudono a questa iniziativa». Riguardo la tipologia di servizio che si potrebbe offrire nella nuova struttura, «molte famiglie necessitano di un sostegno permanente per i loro anziani – spiega il sindaco – altre invece chiedono uno spazio che li accolga nelle sole ore del giorno. Uno spazio che sia luogo di socializzazione e condivisione e che offra la possibilità di effettuare attività ricreative mirate. Per questo l’idea di integrare il servizio di residenza con un centro diurno ci sembra importante. Così come è da valutare l’idea del cohousing, che offre a persone autosufficienti, ma sole, di vivere nello stesso appartamento dividendo spazi, costi e servizi. Guardiamo dunque proprio ai servizi e alla socialità oltreché all’assistenzialismo».

Rispetto ai locali da destinare alla struttura «si stanno valutando diverse ipotesi, tenendo conto che servono spazi molto ampi». E sui finanziamenti possibili: «Stiamo lavorando per capire quali possono essere le modalità di reperimento delle risorse ed eventuali compartecipazioni – conclude Tartabini – sulla questione è stato inoltre aperto il dialogo con le istituzioni regionali».