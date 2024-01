Investito da un’auto, grave un uomo di 68 anni. E’ successo a San Claudio di Corridonia, nella zona della farmacia lungo la strada provinciale 485 che da Piediripa di Macerata va verso Trodica di Morrovalle. Per cause in corso di accertamento l’uomo, intorno alle 19,30 di oggi pomeriggio, è stato investito da un’auto. A causa dell’incidente, stando alle prime informazioni, ha riportato un trauma cranico. Sul posto per prestare i soccorsi è intervenuto il 118. Le prime cure sul posto, poi l’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Macerata dove è arrivato in codice rosso. Viste le condizioni dell’uomo è stato poi deciso per il trasporto del ferito all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. La dinamica dell’investimento è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per occuparsi degli accertamenti.