Lutto nel mondo del calcio, è morto Fernando Serafini, 76 anni. E’ stato uno dei fondatori nel 1975 dell’associazione sportiva San Claudio della quale attualmente era vice presidente, ma è sempre stato il vero punto di riferimento del club rossoblu di cui ha ricoperto tutti gli incarichi compreso ovviamente quello, per due mandati, di presidente.

Imprenditore in pensione, è stato la guida dell’azienda calzaturiera Luifer a Corridonia. Un banale incidente domestico lo scorso agosto lo ha costretto ad un lungo calvario, si è spento nella notte al Santo Stefano di Porto Potenza.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato attonita l’intera comunità della frazione di Corridonia. «Lavoro e San Claudio erano il suo credo – dice commosso il responsabile del settore giovanile della società rossoblu Paolo Torresi -. Era il primo a darci la carica sempre, in ogni situazione, la sua è una perdita enorme a livello umano. Tutto quello che sta facendo la prima squadra è merito suo e del presidente attuale, hanno costruito una formazione che nella scorsa stagione non ha perso una partita e che quest’anno sta ben figurando in Prima categoria e la sua soddisfazione più grande era quella di avere diversi giocatori del settore giovanile impiegati in pianta stabile fra i “grandi” – conclude. – Ci teneva tanto, per lui era davvero motivo di vanto e di orgoglio avere dei ragazzi del posto protagonisti della squadra che lui tanto amava. Dedicheremo a lui tutti i risultati che otterremo in questa stagione».

«Ci mancherà tantissimo – dice il presidente Roberto Giustozzi -. Lui era il pilastro della nostra società, è quello che è sempre stato presente in ogni anno dalla sua fondazione. per noi era una guida in campo e fuori. A nome di tutti i tesserati, i tecnici e i dirigenti faccio le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ci stringiamo attorno al loro dolore». Fernando Serafini lascia la moglie Maria, le figlie Cristiana, Monica e Ilaria, il genero Riccardo, le sorelle Marisa, Luigina e Lorella e i nipoti. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria della Croce verde a Sforzacosta. Il funerale, curato dalle onoranze funebri Muzi, si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di San Claudio.

