L’amministrazione comunale di Treia organizza una serie di incontri pubblici per presentare il bilancio del Comune, il programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, l’elenco annuale dei lavori pubblici 2024 e le nuove regole del mercato libero delle utenze domestiche, insieme agli esperti in materia.

Si comincia giovedì (11 gennaio) alle 18,30 all’aula multimediale di via Cavour 29; si prosegue il 18 gennaio alle 21 a Santa Maria in Selva; il 19 a Chiesanuova; il 25 gennaio a Camporota e il 26 gennaio a Passo di Treia alla stessa ora per poi concludere con gli incontri nuovamente nel centro storico, il 29 gennaio, nell’aula multimediale. Tutti gli appuntamenti, a parte il primo, sono in programma alle 21. Un’iniziativa alla quale l’amministrazione tiene particolarmente e per la quale invita la cittadinanza e le associazioni a partecipare. Saranno presenti il sindaco Franco Capponi, gli assessori e i responsabili di settore del comune di Treia.