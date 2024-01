La Befana è arrivata in sella alla scopa per la gioia di adulti e bambini a Civitanova. Ieri nella palazzina Liberty del Lido Cluana la simpatica vecchietta è arrivata lanciando caramelle per i più piccoli. Grande affluenza di famiglie, genitori e bambini che hanno giocato, creato, cantato e soprattutto si sono divertiti. «Un grazie enorme – dice il consigliere Gianluca Crocetti – a tutti le ragazze delle Tate, della Croce verde, ai ragazzi del Palco, dell’associazione Comitato per la famiglia, al gruppo bandistico Città di Civitanova, ai ragazzi dell’associazione Clown care terapy. Un ringraziamento speciale al Comune che ha patrocinato l’evento, a Maria Rosa Berdini della Pro loco».