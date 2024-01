«Caro gesuita e comunista dimettiti, sei la rovina della chiesa cattolica». Il post su Facebook contro Papa Francesco di Celestino Faraci, presidente del circolo di FdI a Potenza Picena, finisce nel mirino di Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd.

«A prima vista verrebbe voglia di non prendere sul serio le uscite di Celestino Faraci, presidente del Circolo di FdI di Potenza Picena diventato tristemente noto in questi giorni per una serie di uscite incommentabili o a dir poco imbarazzanti, ma siccome questo signore è il presidente del circolo di Fratelli d’Italia a cui sono iscritti il presidente della Regione Francesco Acquaroli e la sindaca Noemi Tartabini, la cosa non può passare inosservata – scrive Sciapichetti – Faraci qualche giorno fa se ne è uscito scrivendo un post per festeggiare l’anniversario della nascita del Msi, il partito dei nostalgici del fascismo considerato fuori dall’arco Costituzionale perché non ha mai condiviso i valori dell’antifascismo su cui si basa la nostra Costituzione nata dalla resistenza, considerazioni che hanno offeso non solo la comunità potentina ma tutti coloro che si ritengono autenticamente democratici e antifascisti. Oggi, sempre lo stesso Faraci, se ne esce attaccando addirittura Papa Francesco con farneticazioni volgari e incommentabili nei confronti di un pontefice riconosciuto a livello mondiale come l’unica vera autorità morale del nostro tempo. Ora, una domanda sorge spontanea: può il presidente Acquaroli continuare a non vedere, non parlare e non sentire come ha fatto dalla cena di qualche anno fa per commemorare la marcia su Roma fino ad oggi? Le dichiarazioni di Faraci non possono essere considerate come semplici pensieri in libertà, qui siamo davvero “oltre” e continuando a tacere si dimostra solo di essere conniventi o quanto meno consenzienti; caro presidente Acquaroli, le dichiarazioni del suo presidente di circolo offendono una buona parte di quella comunità marchigiana di cui lei è legittimamente rappresentante, varrebbe la pena di sapere il suo pensiero in proposito, non crede? Del resto, cosa deve ancora dichiarare ancora Faraci per far sentire la sua autorevole voce?»