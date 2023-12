Testa alla SuperLega in cerca di un colpo esterno. La Lube Civitanova è diretta in Brianza dove domani, sabato 30 dicembre (alle 18 con diretta VBTV e Radio Arancia), affronterà la prima delle due sfide ravvicinate contro la Mint Vero Volley Monza all’OpiquadArena. Il match è valevole per la 1ª giornata di ritorno della Regular Season. Mercoledì 3 gennaio 2024 (ore 20 con diretta VBTV e Radio Arancia) i due club replicheranno sullo stesso campo, questa volta per i Quarti di finale in gara unica della Del Monte® Coppa Italia.

In campionato la Lube è quinta a 19 punti con una lunghezza di ritardo dal quarto posto, occupato proprio dalla Mint Vero Volley Monza a quota 20. Dopo i successi esterni a Cisterna di Latina (in quattro set) e a Piacenza (al tie break), i biancorossi sono caduti in casa con Verona al fotofinish. Percorso simile per i brianzoli: vittoriosi a Catania per 3-1 e in casa con Padova per 3-0, gli uomini di Eccheli sono caduti in quattro set a Cisterna.

Classifica- Itas Trentino 28, Sir Susa Vim Perugia 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 24, Mint Vero Volley Monza 20, Cucine Lube Civitanova 19, Allianz Milano 18, Valsa Group Modena 17, Rana Verona 14, Pallavolo Padova 10, Cisterna Volley 10, Gioiella Prisma Taranto 9, Farmitalia Catania 4.

Il calendario dei biancorossi-I biancorossi torneranno in Brianza mercoledì 3 gennaio 2024 (ore 20) per i Quarti di finale in gara unica della Del Monte® Coppa Italia SuperLega contro la Mint Vero Volley Monza, mentre sabato 6 gennaio (ore 18), nel giorno dell’Epifania, i cucinieri saranno di scena all’Eurosuole Forum contro Padova per la sfida interna del 2° turno di ritorno della Regular Season.

La Mint Vero Volley Monza 2023/24- In cabina di regia figurano il brasiliano Fernando Kreling e il croato Petar Visic. Al centro confermati di Gianluca Galassi, Gabriele Di Martino e del capitano, Thomas Beretta. Confermati ancora in rossoblù i canadesi Stephen Maar e Arthur Szwarc. Le novità arrivano dai martelli, con Eric Loeppky, schiacciatore canadese da Taranto, e il giapponese Ran Takahashi, in arrivo da Padova. A completare il reparto degli opposti insieme a Szwarc, c’è lo sloveno Nik Mujanovic, ingaggiato a stagione in corso dal Calcit Kamnik dopo la fine lampo dell’avventura in Brianza del francese Ibrahim Lawani. Nel reparto dei centrali c’è Francesco Comparoni, reduce dal biennio a Ravenna, in A2. I liberi sono due prodotti del vivaio del Vero Volley: Marco Gaggini, rientrato a casa dopo una stagione da protagonista a Verona, sempre in SuperLega, e Flavio Morazzini, direttamente dal settore giovanile del Consorzio, talentuoso prospetto in questo ruolo. Anche per la stagione 2023/24, il club monzese ha confermato in blocco gli allenatori. Dopo gli ottimi risultati centrati nella stagione 2022/23, culminati con la vittoria dei Play Off 5° Posto nella Finale contro Perugia, vicino a coach Eccheli sono presenze fisse i due assistenti, Giuseppe Ambrosio e Francesco Oleni.

Parla Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): «Ci aspettano due partite in sequenza contro la Mint Vero Volley Monza, per il campionato e la Coppa Italia. Sembra una serie di Play Off, ma queste gare vanno trattate separatamente e dovremo canalizzare tutte le energie in ogni singolo confronto. Sabato andremo in Brianza concentrati sul turno di campionato. Affronteremo sul suo campo una squadra virtuosa, che ci ha sconfitto all’andata e che ha poi mietuto vittime illustri percorrendo un bel cammino, come testimonia il quarto posto. La qualità del team di Eccheli è nota, in più l’arrivo di Takahashi ha dato più equilibrio con la sua capacità in ricezione, mentre il palleggiatore Kreling, tra i migliori al mondo nel suo ruolo, ma a lungo fermo per infortunio lo scorso anno, si sta facendo valere. In un torneo dal livello così elevato, però, basta una serata non congeniale per scivolare. La SuperLega è difficile e bisogna accettare questa realtà. Il nostro campionato ha una richiesta di intensità contro ogni avversario, in qualsiasi match e per tutte le singole fasi degli incontri».

Parla Massimo Eccheli (allenatore Mint Vero Volley Monza): «Giocare due volte in cinque giorni con Civitanova sarà come una disputare una serie di Play Off. La squadra marchigiana ha valori tecnici impressionanti, ha giocato l’ultima Finale Scudetto e vinto i precedenti titoli. Ha giovani talenti e giocatori di esperienza. Speriamo di scendere in campo in un palazzo pieno che ci possa dare una mano».