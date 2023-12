Dopo il turno di riposo per i biancorossi, il campionato riparte dalla prima di ritorno di A3 Girone Blu, che vede la Volley Banca Macerata ospite della Just British Bari, sabato 30 alle 17. La squadra pugliese arriva da un momento non semplice: nelle ultime tre partite disputate sono arrivate due sconfitte, contro Modica e Lecce, inframezzate dalla vittoria al tie-break conquistata ai danni di Napoli. La Volley Banca Macerata invece vuole riprendere il cammino lì dove lo aveva lasciato, accumulando vittorie e confermandosi al primo posto, il modo migliore per chiudere l’anno e cominciare la seconda parte di stagione.

Il centrale Gabriele Sanfilippo racconta come la squadra ha vissuto il turno di riposo, «Da una parte siamo stati fortunati a fermarci in concomitanza con le feste di Natale, dall’altra però una pausa non sempre fa bene, si può perdere un po’ di attenzione e l’abitudine ai ritmi partita, quindi siamo sempre rimasti con la testa concentrati sul campionato. È stato un riposo più fisico che mentale ma anche sotto l’aspetto dell’allenamento in questi giorni abbiamo ripreso a lavorare. Abbiamo l’importante responsabilità di difendere il primo posto in classifica».

Sulla strada del ritorno in campo trovate Bari, una squadra diversa da quella che avere battuto all’andata, «Stiamo studiando i nostri avversari e al di là degli ultimi risultati sappiamo che giocano una buona pallavolo, con ritmi alti. Sabato potranno sfruttare il fattore campo, in più hanno aggiunto al roster alcuni innesti importanti e di esperienza, come il forte opposto Padura Diaz. Dovremo cercare di imporci fin da subito e ritrovare i nostri ritmi per mettere la partita sui binari giusti».

Se Bari è una squadra cambiata anche in alcuni interpreti, c’è qualcosa di diverso nella Volley Banca Macerata dopo il girone d’andata? «Sicuramente siamo più consapevoli del nostro potenziale. Abbiamo iniziato la stagione con tante novità e neanche noi sapevamo bene che campionato sarebbe stato, visto poi che siamo anche passati al Girone Blu, un torneo molto competitivo e difficile. Però ci siamo trovati subito bene in squadra, siamo cresciuti e ogni giocatore è riuscito a dare il proprio contributo per il successo; dobbiamo mettere in campo questa consapevolezza contro Bari per continuare a vincere». La sfida tra Just British Bari e Volley Banca Macerata sarà visibile sabato in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 17.