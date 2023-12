di Laura Boccanera

Non chiamatelo solo pranzo della solidarietà. Ieri un centinaio di persone hanno preso parte alla tavolata “in famiglia” più lunga della città, ad organizzarla, come sempre la Caritas di Civitanova che dopo gli anni di restrizioni provocate dal Covid è tornata a riproporre un appuntamento che ogni anno è sì sinonimo di aiuto a quelle fasce più deboli, ma è soprattutto un momento di vera condivisione in amicizia di un pasto e di una festività.

Il pranzo di Natale ha raccolto ieri un centinaio di persone (fra loro le famiglie seguite, ma anche i tanti ragazzi che vivono in strada a Civitanova) compresi i volontari e anche i familiari di quest’ultimi che si sono seduti a tavola tutti insieme. Un banchetto sontuoso e ricchissimo, con antipasti, salumi, fritture, lasagne rosse e bianche (in rispetto di ogni etnia e credo) pollo e tacchino. E poi anche un maxi panettone da 5 chili, dono di un benefattore.

«E’ stata una giornata davvero bella, baciata dal sole e che ha coinvolto tanti volontari, i nostri storici, ma anche nuove persone che hanno voluto fare un’esperienza autentica per festeggiare il Natale – ha detto Barbara Moschettoni responsabile della Caritas – c’è stata tanta partecipazione e un clima davvero bello, festoso e positivo. Una giornata di solidarietà, amicizia e condivisione vera».

Prima dell’inizio del pranzo hanno partecipato anche il parroco don Mario Colasanti che ha fatto la preghiera di condivisione e sono arrivati per un saluto anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi.