A Civitanova Babbo Natale è arrivato dalla spiaggia. Ieri Mariano Mosconi ha indossato vestito, stivali, barba e guanti per fare una sorpresa ai più piccoli. Per tutta la mattina ha girato per le vie del centro, partendo dal lungomare nord, per poi arrivare in piazza e al Varco sul Mare. Un’iniziativa simpatica che ha attirato l’attenzione di tanti bambini che non hanno resistito a farsi una foto con Babbo Natale.