Ieri si sono tuffati in mare in 14 (leggi l’articolo), oggi a festeggiare il Natale in acqua è stato un altro gruppo di 25 persone. Stessa spiaggia, stesso mare, quello del lungomare sud di Civitanova. L’iniziativa “Run&Cold Experience” è stata promossa dal personal trainer Lorenzo Basso.

«E’ la prima edizione di questo format che unisce corsa e terapia del freddo – spiega – Oltre 25 persone questa mattina di Natale si sono sfidate in questa esperienza che unisce ai benefici di una corsetta mattutina, quelli metabolici, fisiologici e psicologici dell’ immersione nell’ acqua fredda. Abbiamo imparato attraverso il controllo e la gestione del respiro secondo il metodo di Wim Hof che c’è una bella differenza tra sentire il freddo e sentire freddo – aggiunge Basso – A breve ripeteremo questa esperienza, intanto complimenti a chi c’era per aver sfidato se stesso con le proprie paure e le proprie convinzioni limitanti. Questo è stato il regalo di Natale che ci siamo fatti oggi».