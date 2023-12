Santo Stefano al Banca Macerata Forum per la CBF Balducci HR che martedì 26 (ore 17, diretta Volleyball.tv) sfida la Omag-MT San Giovanni in Marignano: torna il confronto tra la formazione marchigiana e quella romagnola, due tra le migliori squadre del Girone B di Serie A2, per la sesta giornata di ritorno.

Al Banca Macerata Forum il Natale porta in dono un big match del campionato, fondamentale per entrambe: le arancionere, dopo la sofferta vittoria ottenuta a Lecco, proveranno a tenere la vetta e allo stesso tempo respingere l’assalto dell’Omag MT, attualmente a -4, oltre che quelli di Cremona (a pari punti ma con meno vittorie) e Montecchio (-1). Le romagnole, invece, vorranno vendicare la sconfitta della gara di andata in cui Fiesoli e compagne hanno espugnato il palasport di San Giovanni in Marignano in quattro set, oltre che risalire la classifica. Vigilia e Natale in palestra per le arancionere per preparare la delicata sfida del Boxing Day.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum martedì 26, giorno della gara (dalle 15.30 ad inizio match).

Sarà attiva una promozione speciale riservata agli abbonati alla stagione 2023/24: chi è in possesso della tessera di abbonamento potrà portare con sé alla partita un amico/a che avrà diritto ad un biglietto di ingresso ad un prezzo super scontato di 1 Euro. Promozione attiva soltanto al botteghino del Banca Macerata Forum.

Parla Stefano Saja (allenatore CBF Balducci): “Era importantissimo tornare subito a vincere a Lecco ma non era assolutamente scontato, quindi bene così e ora testa ad una partita che sarà difficile per coefficiente tecnico e per coefficiente mentale. San Giovanni è una squadra assolutamente di prima fascia che verrà da noi per cercare di prendere lo scalpo e noi dobbiamo fare tesoro di quanto di buono fatto nell’ultima gara, dove siamo stati capaci di soffrire e di riportarci sotto. Anche in questi giorni di festa abbiamo lavorato in palestra, concentrati per la sfida con le romagnole”.

Parla Stefano Manconi (presidente Omag-MT San Giovanni in Marignano): “In questo momento, con tutte le problematiche fisiche che continuiamo ad attraversare, più di uno scontro al vertice avremmo bisogno di una pausa per recuperare una condizione fisica discreta di almeno qualche atleta. Invece il calendario ci propone la sfida di Macerata dopo la lunghissima trasferta di Lecce. Insieme allo staff valuteremo chi fare scendere in campo domani e quanto rischiare su determinate atlete. Difficile quindi fare previsioni su un match che vedrà affrontarsi due squadre con roster importanti ma che probabilmente in questo momento necessitano entrambe di una pausa per ricaricare le pile. Mi auguro un pubblico importante ed una bella partita”.

Gli arbitri dell’incontro: Dario Grossi (Roma) e Beatrice Cruccolini (Perugia).

Sono ben 5 gli ex ora in forza alla CBF Balducci: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022 e 2022/2023; Asia Bonelli a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giulia Bresciani a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Alessia Mazzon a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022 – Allenatori: Stefano Saja a San Giovanni In Marignano dal 2017/2018 al 2020/2021.