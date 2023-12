Un televisore per una stanza di degenza rimasta sguarnita, giochi e strumenti musicali per la sala d’aspetto. Sono i doni della Curva Just alla pediatria dell’ospedale di Macerata. I giovani tifosi del gruppo che sostiene la Maceratese Calcio hanno consegnato ieri al reparto quanto acquistato con la campagna di raccolta fondi. «Sono stati per noi – fanno sapere dal reparto – dei doni preziosi e questi ragazzi si sono detti disponibili anche per altre iniziative. Per noi un supporto importante».