Rubata per la terza volta la vasca “Alex Britti” realizzata dal cavalier Franco Prato (scomparso il primo dicembre del 2022) ed esposta al Parco della fantasia, all’inizio della strada che da Macerata porta Sforzacosta. Il primo furto risale al 2017, quando poi la vasca era stata riportata da chi se n’era impossessato.

Il secondo nel 2021 con la vasca che venne fatta ritrovare su di una rotatoria in via Roma, poco lontano dal Parco. Il terzo è di questi giorni. A dirlo è uno dei figli di Prato, Paolo: «Mi sono accorto che non c’era più passando oggi pomeriggio, verso le 17. Credo che il furto sia avvenuto in questi ultimi due giorni».

Il Parco della fantasia si trova in fondo a via Roma, sulla strada che, passato l’attraversamento ferroviario, scende verso la frazione di Sforzacosta. Il terreno è stato espropriato proprio per i lavori del futuro sottopasso. «Il Comune ci ha comunque garantito che una volta conclusi il Parco della fantasia tornerà al suo posto» dice Paolo Pato. Esistono due vasche dedicate da Franco Prato ad una canzone del cantante Alex Britti. Una, quella rubata, si trova in una posizione più esposta e si nota passando lungo la strada. A curare il parco della fantasia è l’artista Javier Stacchiotti.

(redazione CM)