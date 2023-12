di Andrea Cesca

Una Recanatese sotto tono chiude il girone di andata con una sconfitta, la settima di questo campionato. Nell’ultima partita del 2023 che coincide con la fine del girone di andata, la squadra di Giovanni Pagliari perde per 1 a 0 con la Virtus Entella, decide l’incontro una rete di Parodi al 16’ del primo tempo. I giallorossi, che devono recuperare la partita con il Gubbio, scivolano all’undicesimo posto in classifica, fuori dalla zona playoff, scavalcati in graduatoria proprio dalla squadra ligure che nel secondo tempo si limita a controllare il risultato. Si allunga il digiuno di vittorie per Sbaffo e compagni che speravano di trascorrere in serenità le festività natalizie. L’attenzione è ora rivolta al primo impegno del 2024 sul campo della Torres, seconda forza del campionato.

La Recanatese torna in campo dopo il riposo forzato della scorsa settimana quando la partita di Gubbio è stata rinviata a causa dell’indisponibilità dello stadio “Pietro Barbetti”; la data del recupero con gli umbri non è stata ufficializzata, si ipotizza il 10 gennaio. I giallorossi mancano l’appuntamento con la vittoria dal 12 novembre (4 -1 all’Olbia) ed hanno perso contatto con le posizioni di vertice. Non c’è più Senigagliesi, passato alla Sambenedettese, il sodalizio rossoblù ha bussato alla porta giallorossa anche per avere Giampaolo; qualche settimana fa ha lasciato Recanati Marinacci. La rosa è corta, il calendario del direttore Cianni è ricco di impegni. Sono assenti Gomez, Ricci e Manè oltre al solito Re, torna Veltri e parte titolare, in panchina Giovanni Pagliari porta con se diversi giovani. Per la Virtus Entella si tratta della terza partita in una settimana, la squadra ligure è scesa in campo martedì scorso nel recupero con la Juventus Next Gen; nelle file dei chiavaresi è assente lo squalificato Zamparo.

Babbo Natale fa visita al “Nicola Tubaldi”, prima del fischio di inizio Santa Claus va sul terreno di gioco, poi sugli spalti, tra i tifosi. La Virtus Entella non è in vena di regali, la Recanatese ne fa uno del tutto involontario al 16’ e gli ospiti ne approfittano senza troppi scrupoli: pennellata di Petermann dalla linea laterale con il sinistro, sul secondo palo sbuca la testa di Parodi in mezzo a tre giocatori in giallorosso e indirizza la palla a fil di palo, 0 a 1, tutto troppo facile. Petermann detta i tempi delle azioni d’attacco della Virtus, la Recanatese si rende pericolosa al 20’ con un cross di Sbaffo per Carpani, De Lucia in uscita sventa il pericolo; sul capovolgimento di fronte Meli deve fare altrettanto su Tomaselli. La manovra della Recanatese fatica a trovare sbocchi in avanti, l’Entella colleziona calci d’angolo e al 40’ con Di Mario in mischia va vicina al raddoppio. Prima del riposo Sbaffo con il tacco mette in moto Carpani, il sinistro basso viene deviato da De Lucia.

Dopo il riposo la Recanatese torna in campo con Egharevba e Raparo al posto Ferretti e Morrone ma la partita dei leopardiani non decolla. La Virtus Entella non ha interesse ad alzare i ritmi ma al 60’ Tomaselli sguscia via a Veltri, entra in area e calcia, Meli sfodera una grande parata e tiene aperto il risultato. Il primo calcio d’angolo per la Recanatese al 65’ nasce sugli sviluppi di una bella iniziativa del neo entrato Lipari. Negli ultimi venti minuti la squadra di Giovanni Pagliari riesce a chiudere nella propria metà campo la Virtus Entella, solo lavoro di ordinaria amministrazione per De Lucia. Melchiorri all’84’ calcia alto sulla traversa con il sinistro l’occasione più ghiotta per i suoi. Longobardi calcia forte con il destro all’88’ ma non inquadra la porta. Nei cinque minuti di recupero non succede null’altro, cade per la seconda volta di fila in casa la Recanatese dopo il ko con la capolista Cesena.

RECANATESE (4-4-2): Meli 7; Veltri 6 (27’ st Quacquarelli ng), Ferrante 6, Peretti 5,5, Longobardi 6; Ferretti 5,5 (1’ st Egharevba 6), Prisco 5,5 (16’ st Lipari 5,5), Morrone 5,5 (1’ st Raparo 5,5), Carpani 6; Sbaffo 6, Melchiorri 5,5. A disp.: Mascolo, Elbazar, Giampaolo, Pesaresi, Topa. All. Pagliari Giovanni.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia 6; Manzi 6, Bonini 6, Parodi 7; Corbari 6, Zappella 6, Petermann 6,5 (29’ st Tascone ng), Lipani 6, Di Mario 6 (33’ st Sadiki ng); Faggioli 5,5, Tomaselli 6. A disp.: Paroni, Gariti, Cecchini Muller, Meazzi, Clemenza, Banfi, Djabi Embalo, Lancini, Mosti. All. Gallo.

TERNA ARBITRALE: Mattia Nigro di Prato (assistenti Rastelli di Ostia Lido e Romagnoli di Albano Laziale, quarto ufficiale Dini di Città di Castello).

Reti: pt. 16’ Parodi (VE).

Note: spettatori 385 (di cui 8 da Chiavari). Calci d’angolo 10 a 3 per la Virtus Entella. Ammoniti Carpani, Di Mario, Raparo . Recupero: 5’ (0’+5’).