«Nel giorno del suo compleanno vogliamo omaggiare una mamma, una zia e una nonna incredibile». Inizia così il messaggio per Anna Achilli di Corridonia che compie oggi 60 anni. Ad inviarlo sono Danilo, Alessio, Elisa, Loris, Simone, Laura, Silvia, Chiara, Ramona, Luca, Emma, Nicolò, Alberto, Alessandro, Veronica e Raffaele.

«Nella sua vita- continuano – di sacrifici ne ha fatti tanti, mettendo sempre avanti il bene e i bisogni della sua famiglia. Lei ci ha spiegato cosa significa l’amore e ce lo ha donato in tutti i momenti della nostra vita. Con i suoi consigli e il suo costante sostegno, è il nostro faro e senza di lei non saremmo le persone che siamo.

La ringraziamo per tutto e le auguriamo un buon compleanno».

