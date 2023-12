di Andrea Cesca

La Lucchese manda al tappeto l’Ancona con una rete del ghanese Yeboah, si prospetta un Natale amaro per la truppa allenata da Gianluca Colavitto, fuori dalla zona playoff, incalzata alle spalle dalle squadre in lotta per evitare la retrocessione. Biancorossi non pervenuti nel primo tempo, meglio nella ripresa, soprattutto nei dieci minuti finali quando la Lucchese resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Gucher per proteste. Dopo sei pareggi e altrettante sconfitte la Lucchese batte l’Ancona a distanza di ventisei anni, l’ottava sconfitta in campionato sarà motivo di riflessione durante la sosta natalizia. Il campionato di Serie C riprenderà il prossimo 7 gennaio l’Ancona ospiterà al Del Conero la Virtus Entella.

Si chiude in Toscana allo stadio “Porta Elisa” di Lucca il 2023 dell’Ancona. Scende il sipario sul girone di andata dove i risultati non sono stati pari alle aspettative. I biancorossi mancano l’appuntamento con la vittoria da più di un mese, l’ultimo successo in trasferta risale ai primi di ottobre, ad Olbia; nelle ultime sei partite lontano dalle mura amiche sono arrivati tre punti. Mister Colavitto deve fare i conti con tre assenze pesanti, vale a dire Cella, Martina e capitan Gatto, tutti squalificati. Perucchini torna tra i pali dopo il forfait contro il Pescara. La Lucchese non può contare su Sabbione, Fedato e De Maria infortunati, Perotta in dubbio alla vigilia va in panchina, mentre in difesa ritorna Benassai. L’ultimo precedente è del maggio scorso, nel primo turno dei play-off, Una rete di Mondonico in pieno recupero regalò ai dorici l’1-1 e la qualificazione al turno successivo.

Colavitto si mette a tre in difesa, le assenze si fanno sentire sulle scelte e nell’economia del gioco, la Lucchese va subito al tiro con Russo, la palla sorvola la traversa. Russo è ispirato, al 13’ il numero 19 dei rossoneri calcia verso la porta con il destro e colpisce il palo. Al quarto d’ora la Lucchese perde per infortunio capitan Tiritiello ma continua ad attaccare, ci prova Visconti al 19’ poi ancora Russo al 21’, parata comoda di Perucchini. L’Ancona non riesce mai ad impensierire Chiorra, Saco non si intende per la seconda volta con Energe e impreca. Russo come vede la porta va al tiro, a cavallo della mezzora l’Ancona si affaccia in area avversaria, la Luccchese dopo un avvio promettente tira il fiato.

L’Ancona ha un inizio di secondo tempo più arrembante, dietro alla porta di Chiorra trovano posto gli 88 tifosi arrivati dalle Marche. E’ un fuoco di paglia e il peggio arriva di li a poco, al 52’ Benassai calcia forte con il sinistro, Perucchini in tuffo ribatte corto, Yeboha anticipa Dutu e mette in rete, Perucchini prova ad evitare che la palla entri in porta ma la palla secondo arbitro e assistente supera la linea, 1 a 0, primo gol in campionato per l’attaccante ghanese. Invece della replica dell’Ancona la Lucchese va vicina al raddoppio con una gran botta di Rizzo Pinna a centimetri dalla porta. Colavitto opera due sostituzioni, entrano Paolucci e Mattioli, l’Ancona torna al modulo che le è più congeniale, il 4-3-3. Spagnoli si fionda su tutti i palloni, il capitano prova a far salire la squadra, ma i compagni di reparto non sono in giornata. L’Ancona ha un sussulto al 72’ Cioffi si accentra e prova il destro, smorzato, facile preda di Chiorra. La Lucchese decide di complicarsi la vita a dieci minuti dalla fine Gucher dice qualche parola di troppo all’arbitro e si prende il rosso diretto. Colavitto toglie Saco (scomparso dal gioco nella ripresa) e Cioffi, entrano Gavioli e Kristoffersen. Dopo una parata a mano aperta di Perucchini su Rizzo Pinna Spagnoli va vicino alla segnatura, Chiorra sfodera una grande parata. Viene espulso anche un uomo della panchina della Lucchese, l’Ancona chiude nella propria area la Lucchese, l’arbitro concede cinque minuti di recupero. L’Ancona si lamenta per un possibile tocco con il braccio di un difensore in area avversaria, nell’ultimo assalto alla porta avversaria anche Perucchini si porta in attacco. Il triplice fischio di chiusura arriva inesorabile dopo sei minuti oltre il 90’.

L’Ancona perde l’ottava partita in campionato, in attesa delle altre partite si assottiglia il vantaggio sulla zona playout.

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra 6,5; Tiritiello ng (15’ pt Merletti 6), Gucher 4, Benassai 6; Quirini 6, Tumbarello 6, Cangianiello 6, Visconti 5,5 (30’ st Alagna); Russo 6,5 (30’ st Djibril ng), Yeboah 7, Rizzo Pinna 6,5 (44’ st Sueva ng). A disp.: Coletta, Berti, Perotta, Toma, Romero, Quochi, Leone, Guadagni, Magnaghi. All. Gorgone.

ANCONA (3-4-3): Perucchini 5,5; Clemente 6,5, Marenco 6 (15’ st Mattioli 5,5), Pellizzari 6, Dutu 5,5; Saco 6 (37’ st Gavioli ng), Nador 5 (1’ st Basso 5,5), Agyemang 6; Energe 5 (15’ st Paolucci 5,5), Spagnoli 5,5, Cioffi 5,5 (37’ st Kristoffersen ng). A disp.: Vitali, Testagrossa, Radicchio, Barnabà. All. Colavitto.

TERNA ARBITRALE: Alfredo Iannello di Messina (assistenti Sbardella di Belluno e Lo Calio di Seregno, quarto ufficiale Dasso di Genova).

Reti: st. 7’ Yeboah.

Note: espulso Gucher all’80’ per proteste. Ammoniti Saco, Benassai, Basso, Visconti. Calci d’angolo 5 a 4. Recupero: 6’ (1’+6’)