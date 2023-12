di Mauro Giustozzi

Lube regina d’Europa. Dove inanella la quarta vittoria consecutiva sempre per 3-0, conquista la matematica certezza non solo di qualificarsi al turno successivo ad eliminazione diretta con due giornate di anticipo ma lo fa da prima del proprio girone. Al termine di una sfida che, non inganni il rotondo punteggio, soprattutto nel secondo e terzo set è stata combattutissima contro una Praga arcigna che si è fatta preferire a servizio e muro dove ha creato enormi problemi alla squadra di Blengini.

Ma l’attacco marchigiano (56% di positività), guidato dal solito Lagumdzija top scorer con 15 punti, ha fatto la differenza grazie anche all’eccellente prestazione di Yant (13 punti col 71% di positività) e di un Bottolo (64% in attacco) decisivo col suo ingresso dal secondo set in poi che si è guadagnato la palma di mvp sigillando anche l’ultimo punto della gara con un ace. Note di merito anche per un Chinenyeze costante e ficcante in attacco (73% di positività). Tra gli ospiti in evidenza Crer autore di 4 muri vincenti.

Lube a caccia dell’ennesimo successo in Europa per un percorso netto che garantirebbe anche di blindare il primo posto nel girone E di Champions mettendo più di una ipoteca sul passaggio alla fase ad eliminazione diretta della competizione continentale. Contro Praga coach Blengini rispolvera l’assetto senza limiti di stranieri in campo con Yant preferito a Zaytsev a far coppia schiacciatori con Nikolov, Diamantini titolare al centro con Chinenyeze, la classica diagonale De Cecco-Lagumdzija e Balaso libero. Osservato un minuto di silenzio prima del via alla partita per la strage avvenuta oggi all’Università di Praga con 15 morti e 24 feriti ad opera di uno studente ceco.

Avvio di partita nel segno di Yant e Nikolov che piazzano il primo break per i marchigiani, con Praga costretta subito ad inseguire. Il buon cambio palla Lube consente di mantenere un vantaggio rassicurante (11-7) nei confronti degli avversari al punto che Barrial è costretto a chiamare il suo primo time out per riordinare le fila della sua squadra. Non serve granchè perché Civitanova continua a farsi valere al centro ed anche a muro e saluta i cechi col muro di Lagumdzija che li fa sprofondare sotto 15-8 ponendo una serie ipoteca sul successo di questo primo parziale. Gli ingressi di Kollator e Thiel rianimano una Praga che torna a farsi minacciosa (17-15) e stavolta è Blengini a fermare il gioco col suo primo tot. Ci pensano Nikolov e De Cecco a muro a spegnere gli ardori cechi ristabilendo le distanze per un finale di set che i biancorossi controllano e chiudono senza affanni.

Il secondo si apre col primo consistente vantaggio nella partita di Praga (4-8): fuori un Nikolov appannato per Bottolo. Ospiti incisivi al servizio ed a muro che aumentano il vantaggio al cospetto di una Civitanova poco lucida e fallosa. Che accusa il colpo e vede Praga andarsene sull’8-14. La risalita Lube è nel segno del servizio di Motzo e di Bottolo, con Yant che perfeziona l’aggancio su Praga con gli attacchi che valgono l’incredibile sorpasso (18-17). Nel segno del giovane schiacciatore azzurro la rimonta e l’allungo marchigiano. Che consegna anche questo secondo set alla formazione di Blengini uscita dalla ‘buca’ in cui era caduta nella prima parte del parziale. Palla su palla l’inizio del terzo dove resta in campo Anzani: è sfida tesa su ogni pallone, con gli ospiti che non vogliono uscire di scena e Civitanova che vuole chiudere i giochi.

Il primo break lo firma Yant, tra i migliori, per l’attacco dell’11-8. Praga risponde presente e annulla lo svantaggio in un set combattutissimo. Due errori dei cechi e l’ace di Lagumdzija rilanciano una Lube che però subisce di nuovo la risalita ospite (20-20) che apre ad un finale ricco di pathos: tre errori consecutivi praghesi lanciano la volata di Civitanova, gap annullato dal servizio avversario. Allora decide Anzani che conquista la palla set e l’ace di Bottolo che chiude i giochi. Prossima sfida in SuperLega per la Lube il 26 dicembre (ore 15,30) contro Verona per l’ultima giornata della stagione regolare, quella che definirà anche la griglia dei quarti di finale della Coppa Italia.

Il tabellino:

CIVITANOVA – PRAGA 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Diamantini, De Cecco 2, Yant 13, Chinenyeze 8, Lagumdzija 15, Nikolov 3; Balaso (L), Motzo 1, Bottolo 8, Anzani 3. NE.: Thelle, Zaytsev, Larizza, Bisotto (L). All. Blengini.

VK LVI PRAGA: Madesn 9, Mc Carthy 9, Schouten 4, Estrada Mazorra 7, Crer 9, Janouch; Monik (L), Kollator 7, Thiel, Vodicka 2. NE.: Krca (L), Cech, Tibitanzl. All. Barrial.

ARBITRI: Mokry e Ewald.

NOTE: spettatori 1627, incasso di 15482 euro. Durata set: 29’, 28’, 29’, totale 86’. Civitanova: battute sbagliate 12, vincenti 5, muri 3, errori 19. Praga: bs. 12, v. 7, m. 6, e. 22.

(foto di Maurizio Spalvieri)