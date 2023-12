Il borgo di Ripe San Ginesio “si veste” a festa per Natale, tra tradizione ed innovazione. Il fascino dei videomapping accendono l’atmosfera, proiettati sulla cinquecentesca torre Leonina e negli angoli più suggestivi dell’antico centro storico. Sulle facciate delle case e nelle piazze, al calar del sole, va in scena un magico spettacolo di luci e colori, un’animazione emozionante, capace di coinvolgere spettatori di ogni età.

La passeggiata per le vie del paese, ricco di arte e storia, si trasforma in un inedito e avvincente racconto, in cui Babbo Natale, decori, doni, pittoresche scene d’inverno sfilano davanti agli occhi di grandi e piccoli, in una allegra e sorprendente atmosfera di festa. L’iniziativa, curata da Play Marche, spin-off dell’università di Macerata, si inserisce a pieno titolo tra gli eventi più suggestivi del territorio. «Nei borghi del nostro entroterra si respira l’atmosfera di festa in maniera autentica. Il programma di iniziative proposte quest’anno dall’amministrazione ha visto l’attivo coinvolgimento di molte associazioni locali, che voglio ringraziare vivamente» ha detto il sindaco Paolo Teodori. Le videoproiezioni saranno visitabili fino al 7 Gennaio e, oltre agli spettacoli di videomapping, sarà visitabile gratuitamente la “mostra nazionale presepi”, aperta ogni giorno festivo e prefestivo (sabato dalle ore 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Curata da Pro Loco Ripe San Ginesio, in particolare da Luigi Farroni, l’esposizione presenta oltre cinquanta rappresentazioni d’autore realizzate da maestri di arte presepiale. Oltre trenta esemplari appartengono alla tradizione napoletana. La mostra, articolata in un percorso diffuso presso il centro storico, ha visto fin dall’apertura un importante numero di visitatori. Nel borgo è allestita a cielo aperto, inoltre, l’esposizione “Attraverso i miei occhi”, con foto di Enrico Stipa, e a cura dell’associazione culturale LiberaMente Ripe.