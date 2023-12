Lega, il viceministro Rixi a Civitanova

Il viceministro Edoardo Rixi in arrivo a Civitanova ospite a “La Lega ti fa strada, focus sulle infrastrutture delle Marche” in programma domani alle 20 alla pizzeria la Briciola. I tradizionali auguri con dirigenti e militanti del partito, saranno quest’anno l’occasione per un bilancio sul lavoro che la Lega sta portando avanti per le infrastrutture delle Marche, nodo strategico per lo sviluppo della regione. All’incontro, oltre agli amministratori locali e rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro, ci saranno la segretaria Giorgia Latini con il direttivo regionale e i segretari provinciali della Lega Mirco Carloni, gli assessori e i consiglieri regionali. «L’arrivo del viceministro Rixi ci consente di effettuare un focus sull’enorme mole di lavoro che il ministero delle infrastrutture guidato da Matteo Salvini sta facendo per sbloccare l’Italia dopo decenni – spiega il segretario Giorgia Latini – Un lavoro che lascerà il segno anche nelle Marche verso le quali l’attenzione del ministro e del suo vice Rixi è massima e tangibile in considerazione dell’arretratezza del sistema viario che limita lo sviluppo socio-economico del territorio. Non solo tireremo le somme dell’anno, ma ci apriremo al confronto con amministratori locali e stakeholders su criticità ed opportunità da affrontare con lo stesso, proficuo lavoro di squadra tra Ministero e governo regionale che sta già dando i primi frutti sia in termini di progettualità che di appalti».