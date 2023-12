Dono di Natale sotto forma di buoni mensa e spesa da parte del gruppo Cascioli che in occasione della convention per gli auguri ha annunciato ai collaboratori il contributo che è stato erogato sotto forma di voucher per il welfare per un valore complessivo di oltre 50mila euro.

La sorpresa per tutti i dipendenti è arrivata durante la consueta convention aziendale, seguita dalla cena di Natale, che si è svolta sabato 16 dicembre. L’evento ha offerto un’opportunità unica di celebrare e ringraziare tutti i collaboratori per il loro contributo fondamentale al lavoro nelle varie concessionarie d’auto.

Durante la serata, i titolari Giuseppe, Stefano, Ernesto e Silvio Cascioli hanno ripercorso la lunga storia dell’azienda sin dalle sue origini nel 1964, condividendo momenti significativi, ricordando le sfide superate e gli obiettivi raggiunti nel corso degli anni. Hanno sottolineato l’impegno e la dedizione di tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda. Il contributo erogato è un riconoscimento per l’impegno fornito dai collaboratori nel 2023. Un gesto tangibile a dimostrare la gratitudine dell’azienda verso coloro che hanno reso possibile il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel corso dell’anno. I titolari hanno annunciato con che nel 2024 l’azienda festeggerà il suo 60º anniversario, un traguardo straordinario che sottolinea la resilienza e la crescita costante della Cascioli Group nel corso delle sue sei decadi di attività.