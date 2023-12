La Lube Civitanova cerca una prova all’insegna di qualità e concretezza nel primo turno di ritorno della Pool E in Cev Champions League. Biancorossi di scena domani, giovedì 21 dicembre (alle 20,30 con diretta DAZN e Radio Arancia), all’Eurosuole Forum, contro i cechi del VK Lvi Praga, piegati con il massimo scarto all’andata. I marchigiani guidano saldamente il girone con tre vittorie, 9 punti e zero set subiti, mentre gli ospiti, secondi con un successo e 4 punti accumulati finora, vogliono riscattare lo stop dell’andata e il passo falso al tie break nella trasferta della settimana scorsa a Galati. Il 3-0 darebbe già ai cucinieri la certezza di qualificarsi con il primo posto matematico nella Pool E a due giornate dal termine della Fase a Gironi e indipendentemente dal risultato di Maaseik – Galati.

Nel gruppo squadra della Lube non si fanno calcoli, l’unico pensiero è dare il massimo in ogni singolo set di ogni singola gara della manifestazione. In SuperLega Credem Banca i vice campioni d’Italia sono quinti con 18 punti all’attivo dopo la vittoria corsara al tie break strappata a Piacenza. In classifica i biancorossi hanno due lunghezze di ritardo dal quarto posto, occupato dalla Mint Vero Volley Monza. Gli avversari in pillole. Grazie a un filotto di vittorie consecutive, in campionato il VK Lvi Praha ha superato il Kladno prendendosi la vetta con due lunghezze di vantaggio. Si è complicata, invece, la corsa nella Pool E di CEV Champions League. Dopo la vittoria netta a Maaseik nel primo turno del girone, Janouch e compagni hanno incassato lo stop in tre set sul proprio campo contro la Lube e sono caduti al tie break in Romania contro l’Arcada Galati. Il tecnico argentino Juan Manuel Barrial (esperienza in Italia da giocatore con Virtus Potenza a fine anni ’80 e inizio anni ’90) può contare su uno schieramento rodato e una diagonale vivace grazie al tocco del palleggiatore Jakub Janouch e all’intraprendenza dell’opposto Casey Adam Schouten. In posto 4 il tecnico ha iniziato la stagione dando molto spasso a Daniel Cech e Oskar Madsen, mentre nelle ultime partite è aumentato l’impiego dello schiacciatore cubano Luis Estrada Mazorra (a Modena nel biennio 2019/20-2020/21). Al centro figurano Fynnian Mc Carthy e Pablo Damian Crer, il libero è Milan Monik.

Parla Alex Nikolov (schiacciatore Cucine Lube Civitanova): «L’en plein di vittorie nella Pool E di Cev Champions League non ci farà abbassare la guardia. Sono certo che scenderemo in campo con la giusta concentrazione perché sappiamo di avere a che fare con rivali impegnativi, che hanno un gioco veloce e possono creare problemi. Dobbiamo entrare con la testa giusta, se possibile ancor più sul pezzo rispetto alle precedenti sfide. Nel girone di andata a Praga per me è stata una partita un po’ strana, non mi sono espresso al meglio e sono stato sostituito presto. Voglio senz’altro riscattarmi al ritorno in casa con il team ceco, ma quello che conta davvero è che la Cucine Lube Civitanova vinca in vista della prossima fase».