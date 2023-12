Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, insieme al presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, assessori e consiglieri comunali, hanno incontrato questa mattina i dipendenti comunali per il tradizionale scambio degli auguri di Natale. «Stiamo per lasciarci alle spalle un anno particolarmente intenso di lavoro – ha detto il primo cittadino -, il Pnrr ha pesato molto sugli enti pubblici e quindi anche sul nostro comune.

Sono arrivate tante risorse e questo ha creato senza dubbio un lavoro aggiuntivo, ma anche tanta soddisfazione perché siamo riusciti, tutti insieme, a cogliere occasioni importanti. Abbiamo obiettivi ambiziosi da raggiungere – ha continuato – e dobbiamo restare uniti. Siamo diventati una delle città più importanti della regione e per questo credo dobbiate essere fieri ed orgogliosi di essere al suo servizio, in prima linea ed ogni giorno. Ringrazio ognuno di voi, i neo assunti e anche chi è andato in pensione e ha comunque dato un contributo importante alla crescita di Civitanova».

Il sindaco ha ricordato il pensionamento, a febbraio, del segretario comunale Sergio Morosi, salutato da tutti i presenti da un lungo e caloroso applauso. E’ stato l’assessore al personale Claudio Morresi a dare il benvenuto ai neo assunti e a ringraziare tutta la macchina amministrativa.

«Vi voglio ringraziare perché svolgete un ruolo di grande responsabilità – ha detto Morresi – che è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di assisterli nelle varie pratiche. Lavorando con spirito di collaborazione e condivisione sarà sicuramente più facile raggiungere i nostri obiettivi. Cercheremo di potenziare l’organico, per sostenere l’importante lavoro che già voi svolgete. Il mio auspicio per l’immediato futuro – ha concluso Morresi – è quello di unirci ancora di più nell’orgoglio di rappresentare la nostra città dando, ciascuno, il proprio contributo».