Colla nella serratura della porta di casa, anziana chiede aiuto alla polizia. E’ successo oggi pomeriggio a Civitanova. Qualcuno ha manomesso la porta d’ingresso dell’abitazione della donna, che vive nel quartiere di San Marone. Ha sigillato una chiave con della colla bloccando la serratura.

Probabile che si sia trattato di un brutto scherzo che qualcuno ha giocato alla donna. L’anziana non era in casa quando è accaduto e quando è tornata, non è riuscita ad inserire la chiave nella serratura. Preoccupata ha allertato la polizia di Civitanova e sul posto è arrivata una pattuglia del commissariato. Gli agenti, notando che l’anziana era piuttosto agitata e impaurita per quanto avvenuto e in quel momento sola, hanno provveduto ad occuparsi di tutto, dalla chiamata al fabbro alla sostituzione della serratura.

A raccontarlo sono i parenti della donna che vogliono ringraziare gli agenti intervenuti: «Sono stati davvero disponibili e gentilissimi, aiutando una persona che era in difficoltà in quel momento e caricandosi di ogni onere. E’ stato come un regalo di Natale per la nostra familiare, la polizia l’ha aiutata nel momento in cui aveva più bisogno dimostrando una grande empatia». In corso le indagini per risalire agli autori della manomissione.