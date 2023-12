Sono due imprenditori, una ex primaria, e un carabiniere i nuovi cavalieri della Repubblica in provincia. La cerimonia si è svolta nella sala dell’Eneide di palazzo Buonaccorsi, a Macerata. A consegnare le onorificenze è stata il prefetto Isabella Fusiello insieme a sindaci e al comandante provinciale dei carabinieri, Nicola Candido.

Tra i premiati ci sono gli imprenditori Gianni e Maurizio Dori, di Mogliano. Sono titolari dell’azienda “Rodo Firenze”, ereditata dal padre, fondatore dell’azienda agli inizi degli anni ’50, destinata alla lavorazione del vimini e delle fibre naturali per la produzione di borse da donna, successivamente integrata dalla produzione di articoli ed accessori di abbigliamento in pelle. L’azienda vanta la collaborazione di oltre 150 addetti ed è diventata interlocutrice con i brand e le griffe più prestigiose, tanto da vantare una distribuzione di altissimo livello internazionale nelle migliori vetrine sparse in tutto il mondo. Il riconoscimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato concesso per la professionalità con cui hanno tramandato una storia di eccellenza dell’alta artigianalità italiana.

Il luogotenente dei carabinieri Pasquale Cariulo è in servizio a Montelupone. Nel corso della sua carriera ha conseguito diversi riconoscimenti e attestati, quali la Croce d’argento per anzianità di servizio militare, la Croce d’oro con Torre per anzianità di servizio e la Croce di II grado conferita dalla Croce rossa di San Marino e si è distinto grazie alla ferma determinazione e al suo esemplare altruismo, ricevendo nel 2019 anche un encomio per aver tratto in salvo un anziano dalle fiamme. E’ stato premiato dal presidente Mattarella per la professionalità, la dedizione e l’impegno da sempre profuso sia in ambito professionale che sociale.

Benedetta Ferretti è stata, nel corso della sua carriera, primaria di Oncologia a San Severino (per 23 anni) e a Camerino (qui come facente funzioni). Nel 2017 ha ricevuto l’alta onorificenza Paul Harris Fellow, conferita dal Rotary Club di Camerino per le sue spiccate competenze scientifiche. Il Capo dello Stato l’ha nominata cavaliere per l’abnegazione, la dedizione e la disponibilità mostrate nel rapporto medico-paziente, tanto da godere di particolare stima presso la popolazione del luogo.

Hanno consegnato il diploma il prefetto, il direttore generale Ast, Marco Ricci, ed il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei. «Il riconoscimento premia la migliore sanità del nostro Paese. Le conoscenze, l’umanità, l’impegno profuso dalla dottoressa – dice il sindaco Piermattei – in tantissimi anni di attività come primario dell’Oncologia settempedana le sono stati riconosciuti non solo a livello provinciale e regionale ma addirittura nazionale. Come settempedani siamo orgogliosissimi di lei».

