di Fabrizio Cortella

Siamo appena entrati nel vivo delle festività natalizie ed ecco che i commercianti di borgo Cairoli e piazza Mazzini a Macerata tornano a proporci degli eventi per i giovanissimi, i giovani e i diversamente giovani. Dopo il buon successo dello scorso dicembre con “Merry X-Men! Natale con i supereroi”, la mostra di tavole originali con annesso mini-corso gratuito di disegno fumettistico che allietò corso Cairoli, stavolta è il turno di fare conoscere ai maceratesi il fumetto giapponese con l’evento diffuso “ManGa poco al Natale”, con il patrocinio dell’Assessorato allo sviluppo economico e all’ambiente del Comune di Macerata, guidato da Laura Laviano, ad organizzare la kermesse è l’associazione Cosmica di Macerata.

Si comincia, quindi, domenica 17 dicembre alle 16.30 con l’inaugurazione della mostra “Cartoni d’autore”, una collettiva del gruppo “Random chest”, composto dai fumettisti marchigiani Ivan Canalini, Michelangelo Sagripanti, Filippo Adriani e Giacomo Virgili: ad ospitarli fino alla fine del mese sarà la Pizzeria Le Casette di corso Cairoli 185, sui cui cartoni per la pizza (come lascia intuire il titolo della mostra) si sbizzarriranno i disegnatori del collettivo.

Sabato 23, antivigilia di Natale, si si coinvolgono gli appassionati con il corso di disegno giapponese per bambini, “Disegniamo i Manga”, tenuto dall’artista e regista Marco Bragaglia nei locali del Circolo Ricreativo Sacro Cuore, in via Ariani 8, a partire dalle 17. Si bissa l’ultimo sabato dell’anno, il 30 dicembre, con la seconda parte di “Disegniamo i Manga”, sempre con Bragaglia, ma dalle 15 in piazza Mazzini 21, nel wine bar Zerodiciannove. Seguirà la conclusione in bellezza: a partire dalle 17, la compagnia “La Zandella” proporrà “Light parade degli Elfi di Luce”, un evento innovativo con l’animazione itinerante di luci ed effetti speciali per piazza Mazzini e per le vie di borgo Cairoli. Il corso di manga giapponese è gratuito, ma occorre la prenotazione tramite messaggio di whatsapp al numero 333.3564131.