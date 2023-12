Si è svolto nella sede dell’ambasciata della Malesia a Roma un incontro tra il presidente di Isia Mario Morgoni e l’ambasciatore Zahid Rastam.

«La Malesia rappresenta oggi una importante realtà nazionale del sud est asiatico che condivide con l’Italia una lunga storia di relazioni bilaterali in vari campi, da quello commerciale a quello militare, culturale, del turismo, della tecnologia – si legge in una nota -. La Malesia è parte integrante di un’area territoriale, il sud est asiatico, assolutamente strategica tanto dal punto di vista politico quanto da quello economico. Tra le altre cose, l’ambasciatore Rastam sarà il presidente del Comitato Asean a Roma (Acr), un gruppo di sei ambasciate di Stati membri dell’Asean a Roma, Indonesia, Malesia, Myanmar, Filippine, Tailandia e Vietnam, nel periodo gennaio-giugno 2024 e ha espresso la volontà di coinvolgere l’istituto Isia in un lavoro comune per intensificare i rapporti tra il Sud-Est asiatico e l’Italia. L’ istituto italiano per l’Asia, rappresentato oltre che dal presidente Morgoni anche dal segretario generale Domenico Palmieri, ha formulato l’invito, accolto con piacere dall’ambasciatore Rastam, ad effettuare nel prossimo anno alcune missioni nei territori al fine di acquisire una conoscenza più diretta del tessuto economico italiano in modo da poter attivare ulteriori e proficue collaborazioni».