Restyling di strade e marciapiedi, avanti i prossimi. Sul piatto ci sono 410mila euro. Sono i tre i progetti approvati nella seduta di ieri pomeriggio dalla Giunta comunale di Civitanova.

Il primo riguarda il rifacimento del manto stradale in contrada Piane Chienti, nel quartiere di Santa Maria Apparente e in tre tratti che vanno dalla Strada della Chiusa n. 1, con inizio dal passaggio a livello, alla Strada del Vallato. In particolare, questi ultimi tre tratti sono: dal passaggio a livello della linea ferroviaria Civitanova-Albacina all’incrocio con la Strada del Vallato; dalla ex Sp 485 Maceratese al passaggio a livello della linea ferroviaria Civitanova-Albacina; dal passaggio a livello della linea ferroviaria Civitanova-Albacina a via Giovanni Ansaldo. L’intervento consiste nella rasatura dell’attuale fondazione stradale e successiva sistemazione del piano viario mediante applicazione di uno strato finale in conglomerato bituminoso. Per l’esecuzione delle opere occorreranno circa 45 giorni dalla data di consegna dei lavori. L’importo complessivo dell’opera è di 195mila euro.

Il secondo intervento riguarda il rifacimento dell’asfalto e l’ampliamento dei marciapiedi di via Zara, intervento che rientra nell’ambito della riqualificazione già attuata in diverse vie del Borgo Marinaro. In questo caso, l’azienda Atac spa si occuperà prima della sistemazione dei sottoservizi e della rete idropotabile, mentre l’Amministrazione comunale predisporrà il progetto esecutivo relativo alla demolizione dei marciapiedi attuali e al loro rifacimento in pietra naturale tipo “quarzarenite”. Grazie all’allargamento si riuscirà a garantire un passaggio pedonale minimo di 1,20 metri, a differenza dei 60 cm attuali, rendendoli adeguati al transito pedonale, con eliminazione delle barriere architettoniche. Dopo la fresatura della sede carrabile, si procederà alla realizzazione di uno strato finale in conglomerato bituminoso. Il costo dell’opera è di 185mila euro. Per l’esecuzione dei lavori si stima una durata di 120 giorni. Inoltre in questi giorni è stato ripristinato il transito delle automobili in via Giusti a San Marone, dove l’azienda “Betonposa srl” ha provveduto a sistemare i marciapiedi, che presentavano un avanzato stato di degrado. Per il rifacimento di alcuni tratti è necessario attendere la conclusione dei lavori in alcuni dei cantieri edili che si affacciano sulla via.

Infine, la Giunta ha stanziato la somma di 30mila euro per il risanamento degli asfalti nelle zone messe peggio e che maggiormente necessitano di sistemazione per garantire un adeguato standard di sicurezza. «L’Amministrazione comunale prosegue la programmazione degli interventi per la sistemazione di varie vie del territorio, dal centro alla periferia – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai – Una pianificazione dei lavori cui potremo dare seguito dopo l’approvazione del bilancio e che ci consentirà di approntare progetti anche per corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto».