Festa per il centenario della Recanatese, in 350 persone si sono ritrovati ed è stata anche l’occasione per farsi gli auguri di Natale. Prima squadra, dirigenza, settore giovanile ed una rappresentanza dei tifosi hanno partecipato all’evento.

«Siamo veramente una grande e bella famiglia, dove si vive lo sport con passione, divertimento e voglia di fare bene, con una organizzazione che ci viene riconosciuta anche a livello nazionale – ha detto il presidente Adolfo Guzzini -. Ci teniamo molto ai nostri bambini e ragazze e al settore femminile che ha avuto una crescita notevole. Ringrazio tutti i nostri tesserati, le famiglie, gli allenatori ed i collaboratori. Viviamo festività serene e prepariamoci per un 2024 nel quale cercheremo di fare ancora bene. Con il direttore Cianni e mister Giovanni Pagliari siamo in buone mani, come del resto siamo in buone mani con il gruppo dei ragazzi capitanati da Alessandro Sbaffo. Sono molto contento di come ci stiamo comportando, ci aspettano altre due partite molto difficili per chiudere il girone d’andata, contro Gubbio ed Entella, dalle quali speriamo di raccogliere punti che consolidino la nostra classifica».

«Qui mi è stata data la possibilità di rimettermi in gioco – ha detto Pagliari -, ero nella polvere, mi sono rialzato grazie a questa società con la quale lavoro benissimo. Avere con noi oggi, così come allo stadio quando giochiamo in casa, il calore e l’affetto del nostro settore giovanile, è uno stimolo a fare sempre meglio». «Appassionatevi e non perdete mai questa passione», l’invito che il capitano ha rivolto ai ragazzi e alle ragazze. Poi un brindisi per i cento anni della Recanatese, immortalati in una cornice che ha ospitato tante foto, realizzata dalla Cooperativa Sociale La Ragnatela, con la quale la Recanatese ha stretto un rapporto di collaborazione con la consegna dei kit del settore giovanile avvenuta proprio nella sede de La Ragnatela, in modo da far conoscere sempre più questa realtà.