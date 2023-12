Muore a 51 anni dopo una malattia, dolore a Cingoli per Cristina Fratoni. La donna si è spenta ieri in seguito ad una breve malattia. Originaria di Cingoli, si era trasferita a Staffolo dopo il matrimonio. Di lei chi l’ha conosciuta ne ricorda il modo solare di fare, la cordialità e c’è una frase che i familiari desiderano ricordare di lei: «Ogni volta che c’è il sole sono io che ti sorrido, e ogni tocco di vento è una carezza che ti dono». La 51enne lascia il marito, Franco, una figlia, Alessia, la mamma Giuliana e i fratelli Sergio e Maurizio. Il funerale è stato fissato e si svolgerà giovedì alle 10,30 nella chiesa di Sant’Egidio di Staffolo. La camera ardente si trova è aperta alla casa funeraria Gigli di Villa Strada, a Cingoli. Cristina era molto conosciuta non solo a Cingoli, dove da giovane viveva nella frazione di Grottaccia, ma anche a Treia.