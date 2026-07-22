Fumo da un’auto a metano, allarme a Santa Maria Apparente, a Civitanova: intervengono i vigili del fuoco con la tenuta da intervento e maschere. Bloccata una corsia e traffico deviato, in via precauzionale, per il pericolo esplosione. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, anche se ha tenuto col fiato sospeso gli operatori fino alle verifiche attuate dagli uomini del distaccamento di Civitanova.

Attorno alle 12,15 al comando della polizia locale è arrivata una chiamata per una Fiat Panda a metano che in prossimità della rotatoria Clinica lab è andata in panne. L’auto si era spenta e si erano accese tutte le spie.

La donna al volante, dopo essere riuscita a riaccenderla è ripartita, ma in prossimità del sottopasso di via Silvio Pellico l’auto ha iniziato a fumare dal cofano e la donna in allarme è scesa e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente polizia locale e vigili del fuoco. La preoccupazione era per un possibile scoppio visto che la Panda è alimentata a metano tanto che la polizia locale ha delimitato l’area, chiuso la corsia e deviato il traffico su una viabilità alternativa.

Dal primo accertamento dei vigili del fuoco però pare che il problema fosse la mancanza di acqua dal radiatore che ha iniziato a fumare provocando anche alcuni danni al motore. Il principio di incendio è stato però subito domato sul nascere. Disagi alla circolazione nell’ora di punta.

(l. b.)

(Foto di Federico De Marco)