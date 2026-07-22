Fumo da un’auto a metano,
strada chiusa e traffico deviato (Foto)

CIVITANOVA - Allarme in via Silvio Pellico per un'auto in panne. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Dopo i controlli esclusa la fuga di gas: si è trattato di un guasto al radiatore con un principio d'incendio subito spento

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L’intervento dei vigili del fuoco

Fumo da un’auto a metano, allarme a Santa Maria Apparente, a Civitanova: intervengono i vigili del fuoco con la tenuta da intervento e maschere. Bloccata una corsia e traffico deviato, in via precauzionale, per il pericolo esplosione. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, anche se ha tenuto col fiato sospeso gli operatori fino alle verifiche attuate dagli uomini del distaccamento di Civitanova.

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Attorno alle 12,15 al comando della polizia locale è arrivata una chiamata per una Fiat Panda a metano che in prossimità della rotatoria Clinica lab è andata in panne. L’auto si era spenta e si erano accese tutte le spie.

La donna al volante, dopo essere riuscita a riaccenderla è ripartita, ma in prossimità del sottopasso di via Silvio Pellico l’auto ha iniziato a fumare dal cofano e la donna in allarme è scesa e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente polizia locale e vigili del fuoco. La preoccupazione era per un possibile scoppio visto che la Panda è alimentata a metano tanto che la polizia locale ha delimitato l’area, chiuso la corsia e deviato il traffico su una viabilità alternativa.

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Dal primo accertamento dei vigili del fuoco però pare che il problema fosse la mancanza di acqua dal radiatore che ha iniziato a fumare provocando anche alcuni danni al motore. Il principio di incendio è stato però subito domato sul nascere. Disagi alla circolazione nell’ora di punta.

(l. b.)

(Foto di Federico De Marco)

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