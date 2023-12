«E’ necessario un rapido cambio culturale in cui la sicurezza sia percepita non come un costo ma come un investimento anche in relazione all’aumento dei cantieri della ricostruzione post sisma». E’ l’appello lanciato da Fillea Cgil, Fenal Uil e Filca Cisl della provincia di Macerata, che esprimono «vicinanza e profondo cordoglio per l’infortunio mortale occorso ai lavoratore edile Davide Gentili nel pomeriggio di ieri a Visso» (leggi l’articolo).

«Questa morte ci lascia profondamente colpiti rispetto alle informazioni avute sulla presunta dinamica con cui è avvenuto l’incidente: l’investimento da parte di un altro lavoratore (lo zio di Gentili, ndr) che stava operando con un Bobcat e che evidentemente non si è accorto della presenza del collega. In attesa che gli organi ispettivi preposti facciano luce su quanto realmente accaduto e individuino le eventuali responsabilità, riteniamo doveroso rimettere al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di un impegno sinergico e costante di tutti i corpi intermedi e delle istituzioni per scambiare dati ed informazioni affincé tali accadimenti non si ripetano – concludono i sindacati – . Troppo spesso, infatti, ci troviamo a dover esprimere le nostre considerazioni e preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito di gravi infortuni nei settori che rappresentiamo (sei infortuni gravi da ottobre) ed a rilevare un’incapacità nell’attuare azioni che possano ridurne un numero in preoccupante ascesa».