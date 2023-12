La canzone vincitrice del 66esimo Zecchino d’Oro è ‘Non ci cascheremo mai’ cantata da da Salvatore, 9 anni, di Napoli con musica di Max Gazzè e Francesco De Benedettis e testo di Francesco De Benedittis e Francesco Gazzè.

Tre i brani che si sono clssificati ex aequo al secondo posto: ‘Puz Puz Puzzola’, ‘La casa stregata’ e ‘Ci Pensa mamma’. Non ce l’hanno fatta, ma sono stati bravissimi, i due bambini marchigiani in gara, Edoardo Barchiesi, di 10 anni, di Chiaravalle, che ha cantato “Zitto e Mosca” scritta da Flavio Careddu e Irene Menna ed Aurora Esposito, di 9 anni, di Civitanova Marche che si è esibita in “Ci vorrebbe un ventaglio”, scritta da Emilio Di Stefano. Edoardo.

L’ultima puntata del concorso canoro dell’Antoniano di Bologna, per la regia di Maurizio Pagnussat, è andata in onda oggi pomeriggio in diretta su Rai1. E’ stata condotta dal direttore artistico Carlo Conti che dopo due ore e mezzo di musica e spettacolo ha decretato il vincitore di questa edizione. Tra le 14 canzoni in lizza, Edoardo è stato l’ottavo interprete nella scaletta di oggi. La sua canzone raccontava «di un bambino chiacchierone che parla sempre, ma vuole significare anche che oltre a parlare bisogna anche ascoltare. Un modo per risolvere la pace tra i popoli» ha spiegato al microfono. E per questo ha ricevuto anche i complimenti di Diletta Leotta, ospite in veste di giurata insieme a Paolo Conticini, Rocío Muñoz Morale ed Elisabetta Terracini. «Molto bella questa canzone e regala anche un bel messaggio. – ha detto Leotta – Un messaggio ancora più potente perché i bambini con la loro leggerezza arrivano a tutti. Bravo Edoardo». Il ragazzino che si è detto anche appassionato di storia, ha spauto anche tener banco nella gag inscenata con il conduttore. Conti ha scherzato «Oh, finalmente con Edoardo possiamo parlare dei Babilonesi…e sa tutto a memoria il codice di Hammurabi, vero?» dopo che aveva chiesto invano a chi l’aveva preceduto al microfono sperando che qualcuno gli riferisse qualche dettaglio su questo popolo antico..

Aurora è stata, invece, la tredicesima cantante ad entrare in scena. «Sei pronta?» le ha domandato al microfono il presentatore, «tantissimo» ha risposto lei sorridente. «La mia canzone parla del riscaldamento globale. – si è presentata da sola – C’erano una formica e una cicala che tutti i giorni che lavoravano sentivano tanto caldo e dicevano: ci vorrebbe un ventaglio e qualcosa di fresco». Conti quasi disarmato ha commentato: «Perfetto, mi hai lasciato senza parole Aurora». Alla fine tra l’en plein di voti incassati dalla giuria dei bambini, la piccola con grande simpatia e affetto ha anche abbracciato il conduttore prima di tornare dietro le quinte. Le canzoni di Edoardo e Aurora accompagnati dai 17 solisti del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, sono state selezionate tra 580 proposte arrivate a seguito del bando autori. Con loro salgono a 17 i bambini provenienti dalle Marche che hanno partecipato allo Zecchino d’Oro dalla prima edizione del 1959 ad oggi.

Come da tradizione, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). Operazione Pane, con le sue storie, protagonista delle tre puntate di Zecchino d’Oro e si potranno sostenere le mense francescane con un sms o una chiamata da rete fissa al 45538 fino all’Epifania. Tutte le puntate saranno disponibili in streaming su RaiPlay, in replica su Rai Yoyo alle 20.25 e come sempre complete di sottotitoli attivabili sulla pagina 777 di Televideo. Su un canale dedicato di RaiPlay, la finale del 3 dicembre sarà trasmessa integralmente con i sottotitoli in chiaro ed accessibile anche attraverso la LIS nelle parti cantate.

(m. p.c.)