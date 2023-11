Ieri mattina a Recanati, nel polo bibliotecario “M.A. Bonacci, Brunamonti”, l’assessora alle Culture Rita Soccio insieme alle volontarie del progetto nazionale “Nati per leggere” hanno festeggiato i nuovi nati del 2023. «L’iniziativa – spiega l’amministrazione – promossa con l’obiettivo di accogliere i neonati e i loro genitori nella vivace comunità culturale cittadina, è un importante passo nel promuovere il benessere dei più piccoli fin dai primi giorni di vita».

Ai neogenitori è stato donato il libricino “Guarda che faccia” attentamente selezionato da Nati per leggere e adatto all’età dei piccoli, con l’intento di promuovere la lettura fin dalla prima infanzia. Oltre al libricino è stato distribuito anche un opuscolo informativo intitolato “Nati per la Bellezza”, il quale presenta dettagliatamente tutti i servizi culturali dedicati ai bambini e alle bambine e gli spazi a loro dedicati come il Baby pit stop o ambienti sicuri e stimolanti.

«Siamo felici di accogliere i nuovi nati negli spazi del nostro Polo Bibliotecario “Bonacci, Brunamonti” – dichiara l’assessora Soccio – Questa proposta rientra nell’ambito di un più ampio progetto volto a favorire la crescita e lo sviluppo armonioso delle bambine e dei bambini attraverso la lettura e la bellezza. Con questa iniziativa ci impegniamo a contribuire al benessere dei bambini e delle bambine, aspirando a coltivare cittadini e cittadine detentori di un pensiero libero critico e creativo».