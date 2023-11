«Siamo pronti ad offrire un importante programma di eventi ed intrattenimenti natalizi per trascorrere a Recanati giornate dense di divertimento ed emozioni tra le vie del nostro suggestivo centro storico ricco di addobbi e splendide luminarie», così il sindaco Antonio Bravi nell’annunciare gli eventi in vista del Natale. Tante le novità per grandi e piccini: «in particolare il trenino per i più piccoli e il videomapping sulla Torre del Borgo – ha detto Bravi -, una proiezione che proseguirà per un mese e che sarà la cartolina del Natale a Recanati. Ringrazio tutte le associazioni, gli operatori turistici e commerciali e i comitati di quartiere che hanno collaborato alla migliore creazione del programma».

Numerosissimi gli eventi culturali in programma tra mostre, incontri e spettacoli teatrali e musicali che insieme ai divertimenti e ai giochi per i più piccoli e ai colorati mercatini natalizi di antiquariato, artigianato artistico e collezionismo allieteranno le feste natalizie recanatesi.

«Abbiamo creato una importante programmazione natalizia densa di appuntamenti per tutti i gusti, in collaborazione con le associazioni, i comitati dei commercianti e dei quartieri – ha detto il vice sindaco Mirco Scorcelli -. Recanati nella magica atmosfera natalizia, vestita a festa offrirà un ricco calendario di eventi dedicati agli adulti e ai bambini. Tanti sono i colorati mercatini artigianali e di antiquariato in programma per il tradizionale shopping natalizio». Tra gli appuntamenti la bellissima piazza Giacomo Leopardi con l’accensione delle luminarie e l’apertura della pista di pattinaggio che avverrà il 3 dicembre con uno spettacolo di pattinatori sul ghiaccio e l’avvio del videomapping sulla Torre del borgo (10 dicembre).

«Numerosi sono i momenti culturali che allieteranno con musica, mostre, cinema e letture le festività natalizie a Recanati – ha detto l’assessora alle Culture Rita Soccio –. Partiamo il 3 dicembre con il concerto “Memorial Gigli” al Centro mondiale della poesia. Assolutamente da non perdere la nuova mostra di prossima apertura, su poesia, arte e intelligenza artificiale, la prima in Italia, che verrà aperta il 15 dicembre a Villa Colloredo Mels dove sono in programma anche tre immancabili appuntamenti culturali con grandi ospiti legati alla mostra di Hugo Pratt. La stagione teatrale al Persiani, le tante iniziative delle scuole di Recanati e quelle in programma in biblioteca e mediateca, insieme al tradizionale Natale di Porta Marina e ai tre importanti presepi allestiti in città, tra cui quello meccatronico olfattivo del pluripremiato Leandro Messi ci regaleranno un Natale pieno di grandi emozioni».

PROGRAMMA NATALE RECANATI 2023

30 novembre

17,30 – Castelnuovo accensione albero di Natale a cura delle “Social Catenelle”

2 dicembre

17,00 – “Le Esotetiche” da Venezia a Recanati, viaggio nell’arte arcana e simbolica di L. Lotto e H. Pratt con Fabio Celoni – Museo Civico di Villa Colloredo Mels

10,00 Biblioteca – Buongiorno letterario (letture)

3 Dicembre

Centro storico – l’Antico a Recanati, Mostra mercato antiquariato

Centro storico – Accensione luminarie, inaugurazione pista ghiaccio, spettacolo di pattinaggio su ghiaccio, Castagne e vin brulè, Laboratori per bambini a cura di PIANTIAMO ed ASTEA

16,30 – Recanati in Danza – Palazzetto dello Sport

18 – Concerto “Memorial Gigli” tre tenori celebrano Beniamino Gigli, Dario Di Vietri, Dario Ricchizzi, Nico Franchini – Quintetto Gigli – pianoforte Riccardo Serenelli. Auditorium Centro Mondiale della Poesia, ingresso libero con prenotazione obbligatoria

5 dicembre

21,15 – “I ragazzi irresistibili” con U. Orsini e F. Branciaroli – Teatro Persiani

8 Dicembre

Porta Marina – apertura casa di Babbo Natale con il Coro S. Maria in Montemorello. Animazioni e letture a cura della “Piccola libreria delle Marche”.

Centro storico – Giro in carrozza di Babbo Natale con il cocchiere Giovanni Meriggi e parata con le statue viventi della Scuola di danza Ludart, Recanati, Accensione albero di Natale (in collaborazione con il Comitato per Porta Marina), Castagne e vin brulè, Mercatino, Musica ed animazione, Trucca Bimbi, Gioco delle sorprese

9 Dicembre

Piazza G. Leopardi – Fiaccolata e falò per la Venuta della Madonna

17 – presentazione graphic novel “Abba Padre” interviene Roberto Battestini, Museo Civico di Villa Colloredo Mels

17 – spettacolo per bambini/e “Ci vuole un fiore” Le canzoni di G. Rodari, Circoribolle, Teatro Persiani

10 Dicembre

Centro storico – Accensione Videomapping Torre, Trenino per bambini, Musica ed animazione, Musica spettacolo di danza HAPPINESS Sport & Fitness, Gioco delle sorprese, Castagne e in brulè, Mercatino in Via Falleroni, Trucca Bimbi. Porta Marina – arrivo sulle due ruote di Babbo Natale e dei suoi collaboratori nella Casa di Porta Marina grazie a “La Casa della bicicletta elettrica”. Animazioni e letture a cura della “Piccola Libreria delle Marche”. Esibizione a tema della “Scuola di Musica Moderna Lizard” di Recanati

12 dicembre

16,30 – Laboratorio di Natale per adulti, Mediateca

12/13/14 dicembre

16,45 – Natale in biblioteca I.C. Badaloni, incontro con il narratore S. Maretti

14 dicembre

Letterine di Babbo Natale, scritte dalle alunne e alunni delle scuole cittadine con doni Clementoni, ELI edizioni, Si con Te Recanati

15 dicembre

Natale in biblioteca I.C. Badaloni, incontro con l’autore D. Mecenero

18 – mostra “Cibernetica e fantasmi” lo stato dell’arte su poesia e intelligenza artificiale -Museo Civico di Villa Colloredo Mels

16 Dicembre

10,30 – letture di Natale Nati per leggere in Biblioteca

Bicibcin a cura di Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano

Centro storico – Chiesa di S. Anna, rappresentazione della Natività a cura della Compagnia Teatro Instabile e canti natalizi dalle voci dell’Unitalsi

Comitato per Porta Marina – Babbo Natale accoglierà i bambini sotto il grande albero di Piazza G. Leopardi

21 – concerto di Natale della Banda Musicale “B. Gigli” – Teatro Persiani

17 Dicembre

Natale a Montefiore, Presepe e accensione albero

Centro Storico – Majorettes, Mercatino, Musica Spettacolo Scuola di danza ASD DREAM di Desiree Catone, Musica e animazione, Chiesa di S. Anna, rappresentazione della Natività a cura della Compagnia Teatro Instabile e canti natalizi dalle voci dell’Unitalsi, Castagne e in brulè, Gioco delle sorprese, Trucca Bimbi

15, 30 – Recanati Insolita “Tra i mercanti, Lorenzo Lotto e il ghetto ebraico”

Comitato per Porta Marina – Arrivo sulle due ruote di Babbo Natale e dei suoi collaboratori nella Casa di Porta Marina grazie a “La Casa della bicicletta elettrica”. Animazioni e letture a cura della “Piccola Libreria delle Marche”. Estrazione della Lotteria di Babbo Natale. Spettacolo pirotecnico.

18 dicembre

Natale in biblioteca I.C. Badaloni, maratona di lettura – Mediateca

21 dicembre

16,30 – laboratorio di Natale bambini, Mediateca

21,15 – “Cetra una volta” con S. Fresi, T. Fornar, E. Fresi – Teatro Persiani

23 dicembre

Centro storico – Chiesa di S. Anna, rappresentazione della Natività a cura della Compagnia Teatro Instabile e canti natalizi dalle voci dell’Unitalsi

16,30 – Presepe meccatronico olfattivo di Leandro Messi – via Passero Solitario 30

17 – Proiezione del film “Hugo in Argentina” con S. Knuchel, M. Steiner, L. Petruzzellis – Museo Civico di Villa Colloredo Mels

21 – concerto “Il nostro caro Lucio” – Teatro Persiani

24 Dicembre

Centro storico – Ludobus, giochi per bambini, Castagne e vin brulè, Musica ed animazione, Trucca Bimbi

Parrocchia di San Francesco – Presepe artistico

26 Dicembre

Centro storico – Chiesa di S. Anna, rappresentazione della Natività a cura della Compagnia Teatro Instabile e canti natalizi dalle voci dell’Unitalsi

27 Dicembre

17,30 – Mediateca, Momo, il dio della burla – Spettacolo d’arte di Burattini del Teatro Medico Ipnotico a cura di Whats Art APS

29 dicembre

16,30 – proiezione film di Natale per famiglie in Mediateca

30 Dicembre

Centro storico – Laboratori per bambini

31 Dicembre – alle 23 – 90 MANIA in concerto, Piazza G. Leopardi a seguire brindisi per il nuovo anno

6 Gennaio – Centro storico – Arrivo della Befana a cura della Proloco e Motoclub F. Uncini Recanati (donazione giochi musicali offerti da Bontempi ad Associazioni che sostengono bambini con difficoltà), chiesa di S. Anna, rappresentazione della Natività a cura della Compagnia Teatro Instabile e canti natalizi dalle voci dell’Unitalsi, Gioco delle sorprese, Trucca Bimbi, Laboratori per bambini

7 Gennaio: in centro storico – Mercatino antiquariato