Sostenere il percorso di orientamento e inserimento lavorativo di persone con disabilità in numero maggiore rispetto a quelle attualmente già in essere, con riferimento alla legge 104, è una sfida impegnativa. Per formare e sensibilizzare la comunità e il territorio ad una cultura dell’accoglienza in cui i diritti elencati nella 104 trovino un terreno fertile di applicazione, il Comune di Recanati organizza un ciclo di incontri con esperti impegnati a favorire della corretta attuazione delle leggi, nella sala consiliare, dove sarà possibile collegarsi anche da remoto al link: https://meet.goto.com/495337349.

«Le potenzialità di inclusione sociale sostenute dalla Legge 104 non sono ancora pienamente utilizzate, ce ne accorgiamo anche come professionisti del settore, per questo si intende promuovere un ciclo di tre eventi di informazione e sensibilizzazione alla tematica, coinvolgendo stakeholders pubblici e privati presenti nel territorio, con la finalità di informare e sensibilizzare – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. L’impegno è poi coinvolgere in una tavola rotonda finale, in primavera, le realtà locali che già da anni impiegano persone con disabilità nelle loro realtà aziendali».

La legge quadro in materia di disabilità, ha le seguenti finalità: favorire rispetto della dignità umana e tutela dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata; permettere l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana; garantire servizi e prestazioni necessarie per prevenire, curare e riabilitare i soggetti con disabilità; prevedere interventi volti a superare l’emarginazione e l’esclusione sociale della persona con disabilità.

Nello specifico, la legge 104 è finalizzata a sostenere l’inclusione di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

«Sono state contattate a questo proposito le scuole superiori di secondo grado presenti nel Comune di Recanati e sono in programma alcuni eventi dedicati specificamente al tema della disabilità, dell’abbattimento delle barriere sociali e culturali, perché diventi sempre più effettiva ed efficace l’applicazione dei diritti delle persone con disabilità a sperimentare il benessere nella vita quotidiana – ha aggiunto l’assessora ai Servizi sociali Paola Nicolini – .,Saranno altresì coinvolti aziende del territorio, associazioni di categoria, sindacati, l’Azienda Sanitaria Territoriale, i servizi sociali, ecc.»

Realizzato dal Comune di Recanati in collaborazione con il dipartimento di studi Umanistici dell’università di Macerata, il progetto del Pnrr Vitality e con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, il ciclo di incontri prevede il seguente calendario: lunedì 27 novembre dalle 16 alle 18 si terrà l’incontro “Il Diversity management a scuola” con il professore Matteo Papantuono, psicologo e psicoterapeuta – docente liceo “Carlo Rinaldini” di Ancona. Lunedì 11 dicembre dalle 16 alle 18 “Il Pcto: buone pratiche di avviamento al mondo del lavoro di studenti con disabilità” incontro condotto dalla professoressa Patrizia Massa e dal professor Francesco Rocchetti, docenti di sostegno Iis tecnico economico-professionale Alberghiero “A- Einstein – A. Nebbia” di Loreto. Martedì 30 gennaio 2024 dalle 16 alle 18 si affronterà il tema “L’esperienza di inserimento lavorativo di giovani con disabilità” con Jacopo Corona, Co-fondatore – Frolla microbiscottificio di Osimo. Una tavola rotonda finale coinvolgerà le realtà recanatesi che da oltre 40 anni sono impegnate nel territorio impegnando persone con disabilità nelle loro aziende.