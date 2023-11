Focolai di tensione all’interno della maggioranza, un argomento di divisione tira un altro. L’ultima indiscrezione rivela che il gruppo di Forza Italia – nel particolare i consiglieri Barbara Antolini e Sandro Montaguti – ha presentato agli uffici preposti la richiesta di accesso agli atti per andare a verificare la situazione legata alla gestione delle tre farmacie comunali (corso Cavour, La Pace e Piediripa), gestione affidata dalla municipalità del capoluogo all’Apm. I consiglieri comunali azzurri vogliono dunque verificare nel dettaglio la situazione, partendo dalla convenzione per arrivare alla gestione che produce utili diversamente esaltanti. La questione della scarsa reddività delle farmacie comunali è sul tappeto da decenni, non ha finora trovato una inversione di tendenza nonostante il clamore delle cifre e le polemiche che vengono sollevate ogni anno in occasione della pubblicazione dei bilanci. Ora Forza Italia sembra voler considerare a fondo la questione studiandone i vari aspetti, valutantoi i vari aspetti e le possibilità di un eventuale intervento. Dai consiglieri di Forza Italia per ora non trapela nulla, probabilmente perchè sono in attesa di valutare il materiale, ma è chiaro il fatto, e il relativo messaggio alle altre forze di maggioranza, che vogliono approfondire la storia delle farmacie comunali che negli ultimi tre anni hanno prodotto mediamente a testa un utile di circa 7400 euro l’anno. Finora a polemizzare erano state le opposizioni, adesso Forza Italia vuole formulare una proposta e portare la questione al tavolo della maggioranza.

(L. Pat.)