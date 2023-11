Il Capodanno, lo stato dei lavori pubblici, i parcheggi per i residenti in centro, le farmacie comunali, il bilancio. Sono alcuni degli argomenti previsti nelle nuove sedute del Consiglio comunale di Macerata convocato dal presidente Francesco Luciani per lunedì 27 e martedì 28 novembre alle 16.

Nella giornata del 27, a partire dalle 15, verranno discusse le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori e che riguardano il Capodanno 2024 (Andrea Perticarari Partito democratico), i criteri per la concessione del teatro Lauro Rossi (Sabrina De Padova Sandro Parcaroli Sindaco), contrada Cervare (Narciso Ricotta Partito democratico) e lo stato di avanzamento dei lavori pubblici (Alberto Cicarè di Strada comune – Potere al popolo).

I lavori proseguiranno con la discussione delle delibere che riguardano la ratifica del provvedimento di Giunta relativo alla variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e Dup 2023/2025 e la variazione al bilancio 2023/2025 – al Dup 2023/2025 e allegati.

Il Consiglio comunale passerà poi a occuparsi degli ordini del giorno presentati relativi all’ingresso gratuito per gli atleti con disabilità nella nuova piscina (Ninfa Contigiani Partito Democratico), al sostegno alla natalità (Antonella Fornaro Udc e altri consiglieri di maggioranza) e a nuovi parcheggi per i residenti del centro storico (Sabrina de Padova Sandro Parcaroli sindaco).

Infine l’assise cittadina discuterà le mozioni inerenti a una targa celebrativa per ricordare Benito Jacovitti a Macerata e il suo periodo di formazione in città (David Miliozzi Macerata insieme), all’azzeramento del consumo di suolo (Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti Movimento 5 stelle), a un piano di sviluppo per le farmacie comunali (Stefania Monteverde Macerata bene comune e altri consiglieri di minoranza).

Nel caso in cui la seduta del 28 novembre dovesse risultare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 30 novembre alle 16.