Tempo di black friday nel commercio e anche nel settore spettacoli. L’azienda Teatri di Civitanova lancia tre giorni di promozioni sugli spettacoli del cartellone della stagione 2023/2024. Nelle giornate di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 novembre infatti, sarà possibile godere della tariffa ridotta su una selezione di opere in cartellone.

Gli spettacoli interessati dalla promozione sono: Dardust, Duality + Saturnino (in programma il 29 novembre) Back to Momix (6 e 7 dicembre) Gran galà di riapertura con Giancarlo Giannini (9 dicembre) Rigoletto Civitanova all’opera (16 dicembre), Trappola per topi con Lodo Guenzi (17 dicembre), Bentornato Babbo Natale! (27 dicembre), La bella addormentata del balletto di Mosca (7 gennaio), L’Elisir d’amore di Civitanova all’Opera (27 gennaio), Iliade Il gioco degli dei con Alessio Boni e Iaia Forte (20 febbraio), Ginger & Fred con Monica Guerritore e Pietro Bontempo (2 marzo), La mia vita raccontata male con Claudio Bisio (23 e 24 aprile). La promozione è valida solo per l’acquisto presso le biglietterie dei teatri di Civitanova nei seguenti giorni e orari: teatro Rossini presso l’ufficio turismo di piazza XX Settembre: giovedì 23 e venerdì 24 novembre ore 17.30-19.30, sabato 25 novembre ore 10-12 e 18.30-21.30, Teatro Annibal Caro: venerdì 24 novembre ore 10-12.