“Il Maceratese e le Marche centro-meridionali tra Impero e Papato (Secc. X-XII)”. E’ il tema che sarà affrontato sabato 18 e domenica 19 novembre a Montecosaro durante il 58° Convegno annuale organizzato dal Centro Studi Storici Maceratesi, in collaborazione con la locale amministrazione comunale e con il Centro Studi Montecosaresi. Il convegno si terrà nel Teatro delle Logge Anita Cerquetti di Montecosaro, dalle 9 di sabato 18 fino alle 13 di domenica 19.

L’argomento sarà sviluppato attraverso diciassette relazioni tenute da docenti di Storia medievale, di Storia dell’arte e di Archeologia, provenienti dalle Università marchigiane, dalla Sapienza di Roma e dalla Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Interverranno anche studiosi marchigiani del Medioevo locale. Ma il convegno assume una valenza internazionale perché parteciperanno anche due importanti relatori provenienti dalla Germania.

«Dopo diversi anni – si legge in una nota- il Centro Studi torna ad occuparsi dell’Alto Medioevo maceratese e marchigiano con particolare attenzione ai secoli vicini all’anno Mille. Fu quello un periodo altamente complesso per l’Occidente e l’Italia in cui cominciavano a configurarsi scenari di un nuovo Medioevo caratterizzato da due centri di potere, il Papato e l’Impero. Il primo guidato dal papa che si riteneva investito di poteri datigli direttamente da Dio e per questo motivo si considerava, per tutta la Cristianità, suprema autorità spirituale e politica. Questa concezione universalistica del potere del papa fu alla base di continue lotte con l’altro potere, quello imperiale e monarchico che, come il Papato, aveva aspirazioni universalistiche. La lotta tra queste due potenze rappresentò il fenomeno principale dello scenario politico medievale, una situazione che investì in pieno anche le nostre zone. Nel Convegno si parlerà delle origini della Marca medievale, della Marca imperiale, di nuove acquisizioni documentarie relative a diplomi imperiali per le Marche, di signorie e feudalità, dell’Abbazia imperiale di Farfa e dei suoi rapporti con le Marche, di altre abbazie nel Maceratese, di arte e di archeologia e di molto altro. Tutte le relazioni si baseranno sui frutti di nuove ricerche che hanno portato alla luce fonti e informazioni inedite».

Nel programma del Convegno sono anche inserite due relazioni riguardanti la storia della cittadina ospitante, Montecosaro. Una relazione riguarderà nuove ricerche storico-archeologiche concernenti l’area della chiesa dell’Annunziata, l’altra proporrà i risultati di un nuovo esame storico-epigrafico dell’antichissimo reliquiario sacro (lipsanoteca di pietra) conservato nella stessa chiesa dell’Annunziata. Per l’occasione il prezioso reliquiario, pressoché sconosciuto ai più, verrà esposto al pubblico per la prima volta. Riferimenti alla storia di Montecosaro sono presenti anche in una relazione riguardante i rapporti con le Marche dell’abate di Farfa Adenolfo. I lavori del Convegno saranno aperti dal professor Alberto Meriggi, presidente del Centro Studi Storici Maceratesi, a cui faranno seguito i saluti del sindaco di Montecosaro, Reano Malaisi e delle altre autorità presenti. Nel pomeriggio di sabato 18 porterà il suo saluto l’Arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio. Durante il convegno la segreteria sarà a disposizione per nuove iscrizioni al Centro Studi Storici Maceratesi e per la consegna ai soci del volume 57 contenente gli atti del Convegno dello scorso anno. Sabato 18 il Comune di Montecosaro offrirà il pranzo ai convegnisti previa prenotazione alla Segreteria. Per i dettagli del programma consultare il sito www.studistoricimaceratesi.it

IL CENTRO STUDI STORICI MACERATESI è una importante e nota associazione fondata nel 1965 che da allora non ha mai interrotto la propria attività culturale consistente in convegni riguardanti la storia locale (con relativa pubblicazione degli atti nella collana “Studi Maceratesi”) e in altri eventi organizzati nel corso dell’anno, come conferenze, pubblicazione di libri, giornate di studio e seminari. Il Convegno di quest’anno avrà come tema: “Il Maceratese e le Marche centro-meridionali tra Impero e Papato (Secc. X-XII)”.