Principio d’incendio nel silos di una falegnameria a Recanati, è successo intorno alle 15. Dal silos, che si trova in via Maestri del lavoro, usciva parecchio fumo e immediatamente si è attivato il sistema di spegnimento della falegnameria e sono stati chiamati i vigili del fuoco. Tre i mezzi dei pompieri che sono giunti per far fronte al principio di incendio. Nel silos c’era segatura. I vigili del fuoco hanno per prima cosa spento il principio di incendio, poi hanno iniziato le operazioni per svuotare il silos che alle 18,30 erano in corso. Non ci sono stati feriti né intossicati.