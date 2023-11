La produzione del film di Rubini omaggia il Comune di Recanati: consegnate targhe di riconoscimento e gratitudine all’Amministrazione e alla Polizia locale. La Ibc Movie, la casa di produzione cinematografica del nuovo film di Sergio Rubini con il titolo provvisorio “Giacomo Leopardi, vita e amori del Poeta” girato a Recanati nelle scorse settimane, ha espresso il profondo apprezzamento per l’eccezionale aiuto e la professionalità offerti dal Comune di Recanati durante le riprese della miniserie in due puntate destinata a Rai 1. A seguito della preziosa collaborazione, la produzione ha voluto conferire due targhe speciali come segno di riconoscimento e gratitudine.

Le due targhe sono state ufficialmente consegnate in Comune da Nausicaa Cecarini della Ibc Movie, al sindaco Antonio Bravi e all’assessora alla Cultura Rita Soccio e l’altra alla comandante della Polizia municipale Gabriella Luconi. «Le scene della miniserie su Leopardi, girate nelle scorse settimane e ambientate nell’800 – dice l’amministrazione – hanno richiesto uno straordinario impegno tecnico da parte degli uffici comunali di Recanati per risolvere tutte le sfide legate a una tale ambientazione. La collaborazione e la professionalità dimostrate dal personale sono state fondamentali per ricreare l’atmosfera storica richiesta dal film».

Con questo riconoscimento la produzione Ibc Movie ha voluto evidenziare il contributo indispensabile fornito dal Comune per aver reso possibile il ritorno di Recanati all’epoca dell’Ottocento.