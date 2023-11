Si apre il sipario del teatro Giuseppe Verdi di Pollenza per la stagione teatrale 2023/2024: in scena emozioni, storie che guardano al presente e mirano al futuro, ma anche musica, divertimento e tante risate.

Un cartellone che ha tutta l’intenzione di catturare l’attenzione del pubblico e soddisfare i gusti e le esigenze della più ampia varietà di spettatori, proponendo sia gli appuntamenti con le associazioni e le compagnie teatrali locali, che le rassegne di prosa e teatro per ragazzi, rispettivamente in collaborazione con l’Amat e con l’associazione culturale Lagrù.

Si comincia con lo spettacolo di teatro sociale a cura dell’associazione culturale e compagnia teatrale Massimo Romagnoli di Pollenza, per la regia di Sarah Salvucci, atteso per sabato 25 novembre 2023 alle 21,15 in occasione della giornata mondiale sulla violenza di genere dal titolo “Siediti”, liberamente tratto da “Polvere” di Saverio la Ruina. Sabato 3 dicembre alle 21,15 e domenica 4 dicembre alle 17,30 il primo appuntamento della rassegna “Celebriamo il Dialetto” con “Quanno c’è la salute!” di Aldo Pisani per la regia di Rosita Illuminati, presentato dall’oratorio Cardinale Cento di Pollenza.

Venerdì 8 dicembre alle ore 18,30, dopo l’accensione dell’albero, torna l’appuntamento col consueto Concerto di Natale a cura del corpo bandistico “Giuseppe Verdi” di Pollenza. Sabato 9 dicembre alle 21,15 è la volta della serata finale del concorso internazionale “Poesia di Strada”, a cura dell’associazione culturale Licenze poetiche, con la decretazione del vincitore. Venerdì 15 dicembre alle 21,15 la Compagnia Instabile di Cantagallo presenta “Varietà che passione!”, organizzato dall’Aido di Pollenza nell’ambito della Rassegna “I Donattori”.

Sabato 16 dicembre alle 21,15 torna l’appuntamento con la quinta edizione di “Mani amiche”, a cura della Soms di Pollenza e dedicata ai concittadini meritevoli. Inaugura la collaborazione con l’associazione Lagrù di Fermo lo spettacolo di burattini in baracca “Mengone e i doni di Babbo Natale” di martedì 26 dicembre alle 17,30 e “Il gatto e la volpe” in programma domenica 14 gennaio 2024 alle 17,30.

Si parte invece con la stagione di prosa in collaborazione con l’Amat mercoledì 17 gennaio 2024 alle 21,15 con la commedia sfacciata e piccante dal titolo “La ciliegina sulla torta”: in scena Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo. Sabato 20 gennaio 2024 alle 21,15 l’associazione Teatro Totò di Pollenza porta in scena “Disokkupati” di Paolo Carassai, per la regia di Aldo Pisani. Domenica 4 febbraio 2024 alle 17,30 in scena lo spettacolo di attori, pupazzi e burattini “I lupi sono cattivi…solo nelle favole”, nell’ambito di “Che spettacolo ragazzi!”. Sabato 17 febbraio alle ore 21,15 la compagnia Amici del Teatro di Loro Piceno presenta “Boeing boeing” di Marc Camoletti per la regia di Eraldo Forti: per una commedia in dialetto tutta da ridere.

Sabato 24 febbraio alle 21,15 è la volta di Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli in “L’anatra all’arancia”: un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Domenica 3 marzo alle 17,30 l’ultimo appuntamento del teatro per bambini con lo spettacolo di narrazione con l’utilizzo di pupazzi e grandi libri a pop up dal titolo “Biancaneve”, con la Compagnia Tieffeu di Perugia. Mercoledì 6 marzo alle 21,15 è la volta della comicità unica di Ale & Franz con “Recital (Atti scenici in luogo pubblico)”: lo spettacolo raccoglie il meglio di Ale & Franz per portare al pubblico un po’ di sana leggerezza.

Domenica 10 marzo 2023 va in scena il musical socio-storico giuridico ideato da Mario Paciaroni dal titolo “Stupri di guerra”. Sabato 16 e domenica 17 marzo, rispettivamente alle 21,15 e alle 17,30, l’associazione culturale e Compagnia teatrale “Massimo Romagnoli” presenta “Che bella famiglia…l’evoluzione!”, di Sarah Salvucci e Federica Palmieri, che chiude in bellezza la rassegna dialettale. Domenica 7 aprile alle 21,15 l’ultimo appuntamento della stagione Amat con “Vicini di casa”: una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo; in scena Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Sabato 13 e domenica 14 aprile, alle 21,30 e alle 17,30, si conclude la stagione con “Wanted” di Rosita Illuminati: l’oratorio Cardinale Cento in scena tra balli, canti e parole che ci incanteranno nella magia del teatro.

Nei giorni 1, 2, 3, 7 e 8 dicembre 2023 sarà possibile rinnovare i vecchi abbonamenti direttamente presso il botteghino del teatro, a partire dalle ore 17, mentre l’acquisto dei nuovi abbonamenti potrà avvenire nei giorni 9, 10, 15, 16 e 17 dicembre 2023, sempre presso il botteghino del teatro dalle 17 alle 20. Info e prenotazioni telefoniche al 349-4730823 oppure 0733-549936; tutti gli spettacoli in abbonamento potranno essere prenotati anche on line su www.vivaticket.it.