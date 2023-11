di Luca Patrassi

Se finora erano state “solo” le amministrazioni comunali di Recanati, Tolentino e Corridonia a far sentire (non ascoltare perché la controparte non sembra volerlo fare) la propria voce di dissenso, ieri in Provincia è suonata amara la sveglia per l’amministrazione guidata da Sandro Parcaroli. L’assemblea provinciale delle autonomie, formata dai sindaci del territorio, ha votato a larghissima maggioranza il no al piano di dimensionamento scolastico.

Bocciato senza appello il piano del presidente Sandro Parcaroli e della consigliera delegata Laura Sestili, entrambi esponenti della Lega. Quindici i voti contrari, otto quelli favorevoli e quattro gli astenuti. Un no dunque a larghissima maggioranza quello espresso dagli amministratori comunali maceratesi, una bocciatura ancora più eclatante se si considera che quasi tutte le amministrazioni comunali in carica sono di centrodestra. L’assemblea delle autonomie locali è un organismo consultivo e dunque nulla di vincolante ma il voto in questione è il chiaro indicatore del malessere di molte municipalità locali.

L’argomento del piano scolastico è iscritto all’ordine del giorno del Consiglio provinciale fissato per il 17 novembre prossimo ed è possibile che l’orientamento dei consiglieri di maggioranza sia diverso da quello espresso dai sindaci. Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli non è intervenuto nella discussione svoltasi nell’ambito dell’assemblea lasciando il microfono alla delegata Laura Sestili, diversi i primi cittadini che hanno contestato sia il metodo di comunicazione usato che i contenuti del piano scolastico.

Pollice verso anche per la legge urbanistica regionale: in questo caso la Provincia di Macerata ha espresso un parere negativo, sulla scia peraltro delle altre consorelle marchigiane.



