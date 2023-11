Da gennaio le cinque classi del liceo classico “Leopardi” di Recanati, trasferite temporaneamente per carenza di spazi da Palazzo Venieri alla scuola media “Patrizi”, saranno spostate al vicino Iis “Bonifazi”.

L’ipotesi del Bonifazi era stata scartata in una prima fase dalla Provincia perché si temeva che gli spazi non fossero sufficienti. Invece oggi arriva la decisione concordata dopo un sopralluogo effettuato congiuntamente dalla consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica Laura Sestili, accompagnata dai tecnici della Provincia, dal sindaco Antonio Bravi con i tecnici comunali e dalla dirigente del “Bonifazi”, Daniela Bilgini. «Siamo soddisfatti che si sia trovata questa soluzione per permettere agli studenti del liceo di terminare l’anno scolastico in spazi adeguati – commenta la consigliera Laura Sestili – e ringraziamo la dirigente Bilgini e tutta la scuola per la disponibilità dimostrata nell’accogliere gli studenti del liceo classico.

Ringraziamo anche il dirigente Ermanno Bracalente e la scuola “Patrizi” per aver messo a disposizione fino a dicembre i propri spazi. Nei prossimi giorni incontreremo anche la dirigente del liceo, Annamaria Marcantonelli, per condividere tempi e modi del trasloco delle cinque classi». La questione delle scuole e della distribuzione delle classi è molto complessa e ha creato, nell’ultimo periodo, non pochi problemi alla Provincia alle prese anche con il trasferimento dei ragazzi del Filelfo e con una nuova sede per il Bramante. Questioni che hanno animato il dibattito politico.